Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tokenomiikka

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tiedot Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth. Virallinen verkkosivusto: https://www.npc.com/ Valkoinen paperi: https://www.docs.npc.com Block Explorer: https://solscan.io/token/BeGY8KqKxboEwRbJd1q9H2K829jS4Rc5dEyNMYXCbV5p Osta NPC-rahaketta nyt!

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 197.71M $ 197.71M $ 197.71M Kokonaistarjonta: $ 8.05B $ 8.05B $ 8.05B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.51B $ 7.51B $ 7.51B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 211.96M $ 211.96M $ 211.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0675 $ 0.0675 $ 0.0675 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 $ 0.000004232086353491 Nykyinen hinta: $ 0.02633 $ 0.02633 $ 0.02633 Lue lisää Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen hinnasta

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten NPC-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a novel hybrid between a memecoin and an NFT. Its design and tokenomics are intentionally experimental and community-driven, with a focus on entertainment and meme culture rather than financial utility or investment returns. Issuance Mechanism Token Standard: NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT.

NPC is both an ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) asset, allowing it to be traded as a meme coin or as a JPEG-based NFT. Supply: The maximum supply is 8,050,126,520 NPC.

The maximum supply is 8,050,126,520 NPC. Minting/Conversion: NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable.

NPC tokens can be converted between ERC20 (tradable on DEXs like Uniswap) and ERC1155 (tradable on NFT marketplaces) using a wrapper. Both forms are identical in value and fully interchangeable. Distribution: There is no evidence of a structured ICO, airdrop, or emission schedule. The project is described as an art experiment with no formal team or roadmap. Allocation Mechanism No Formal Allocation: There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap.

There is no published breakdown of allocations to team, investors, community, or other stakeholders. The project explicitly states there is no formal team or roadmap. Community Focus: The token is designed for the community, with the base and customizable JPEGs intended for all 8+ billion humans on Earth. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset.

NPC is a meme-backed token with no intrinsic value or expectation of financial return. Its main use is as a collectible, tradable meme asset. NFT Hybrid: NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible.

NPC can be customized as an NFT, making it a unique digital collectible. No Yield or Rewards: There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture.

There are no mechanisms for earning fees, staking rewards, or other incentives by holding or using NPC. The project is explicitly for entertainment and meme culture. Tradability: NPC can be freely traded on decentralized exchanges (as ERC20) and NFT marketplaces (as ERC1155). Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition.

There is no evidence of any token locking, vesting, or staking mechanism. Tokens are fully liquid and tradable upon acquisition. No Unlock Schedule: There is no unlock schedule or time-based release of tokens. Disclaimer NPC and NPC MFTs are a meme coin and NFT hybrid with absolutely no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team and no roadmap. The coin and art are completely useless and for entertainment purposes only. Tokenomics Table Aspect Details Token Standard ERC20 (fungible), ERC1155 (NFT) Max Supply 8,050,126,520 NPC Issuance No structured ICO/airdrop; community-driven Allocation No formal allocation; no team/investor breakdown Usage Meme coin, NFT hybrid, collectible, tradable on DEXs/NFT marketplaces Incentives None (no staking, yield, or rewards) Locking/Vesting None Unlock Schedule None Additional Insights Innovation: NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs.

NPC introduces the concept of Meme-Fungible Tokens (MFTs), allowing seamless conversion between meme coins and NFTs. Market Position: As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026.

As of the latest data, NPC has a circulating market cap of ~$210 million, a fully diluted market cap of ~$210.6 million, and a latest price of ~$0.026. Cultural Impact: The project is a commentary on meme culture and digital ownership, prioritizing fun and creativity over financial gain. References For more details, see the official documentation and project disclaimers: Introducing Non-Playable Coin (NPC) But What Are Meme Fungible Tokens (MFTs)? Tokenomics

Summary:

Non-Playable Coin (NPC) is a purely experimental, meme-driven token with no financial incentives, no structured allocation, and no locking or vesting. Its unique value lies in its hybrid design as both a meme coin and an NFT, serving as a digital collectible for the meme community.

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

