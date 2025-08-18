Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.023303. Viimeisen 24 tunnin aikana NPC on vaihdellut alimmillaan $ 0.022629 ja korkeimmillaan $ 0.026353 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NPC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06683314102574428, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000004232086353491.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NPC on muuttunut +1.46% viimeisen tunnin aikana, +0.33% 24 tunnin aikana ja -14.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Non-Playable Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 174.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 534.48K. NPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.51B ja sen kokonaistarjonta on 8050126520. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 187.59M.
Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.
