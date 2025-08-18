Lisätietoja NPC-rahakkeesta

Non-Playable Coin-logo

Non-Playable Coin – hinta (NPC)

1NPC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.023283
$0.023283$0.023283
+0.33%1D
USD
Reaaliaikainen Non-Playable Coin (NPC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:12:21 (UTC+8)

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.022629
$ 0.022629$ 0.022629
24 h:n matalin
$ 0.026353
$ 0.026353$ 0.026353
24 h:n korkein

$ 0.022629
$ 0.022629$ 0.022629

$ 0.026353
$ 0.026353$ 0.026353

$ 0.06683314102574428
$ 0.06683314102574428$ 0.06683314102574428

$ 0.000004232086353491
$ 0.000004232086353491$ 0.000004232086353491

+1.46%

+0.33%

-14.47%

-14.47%

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.023303. Viimeisen 24 tunnin aikana NPC on vaihdellut alimmillaan $ 0.022629 ja korkeimmillaan $ 0.026353 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NPC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06683314102574428, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000004232086353491.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NPC on muuttunut +1.46% viimeisen tunnin aikana, +0.33% 24 tunnin aikana ja -14.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen markkinatiedot

No.236

$ 174.98M
$ 174.98M$ 174.98M

$ 534.48K
$ 534.48K$ 534.48K

$ 187.59M
$ 187.59M$ 187.59M

7.51B
7.51B 7.51B

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

8,050,126,520
8,050,126,520 8,050,126,520

93.27%

ETH

Non-Playable Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 174.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 534.48K. NPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.51B ja sen kokonaistarjonta on 8050126520. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 187.59M.

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Non-Playable Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00007658+0.33%
30 päivää$ -0.005404-18.83%
60 päivää$ +0.013003+126.24%
90 päivää$ +0.00611+35.53%
Non-Playable Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NPC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00007658 (+0.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Non-Playable Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.005404 (-18.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Non-Playable Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NPC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.013003 (+126.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Non-Playable Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00611 (+35.53%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Non-Playable Coin (NPC)?

Tarkista Non-Playable Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Non-Playable Coin (NPC)

Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It's a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.

Non-Playable Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Non-Playable Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NPC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Non-Playable Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Non-Playable Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Non-Playable Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Non-Playable Coin (NPC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Non-Playable Coin (NPC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Non-Playable Coin-rahakkeelle.

Tarkista Non-Playable Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tokenomiikka

Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NPC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Non-Playable Coin (NPC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Non-Playable Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Non-Playable Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NPC paikallisiin valuuttoihin

1 Non-Playable Coin(NPC) - VND
613.218445
1 Non-Playable Coin(NPC) - AUD
A$0.03611965
1 Non-Playable Coin(NPC) - GBP
0.01724422
1 Non-Playable Coin(NPC) - EUR
0.02004058
1 Non-Playable Coin(NPC) - USD
$0.023303
1 Non-Playable Coin(NPC) - MYR
RM0.09833866
1 Non-Playable Coin(NPC) - TRY
0.95379179
1 Non-Playable Coin(NPC) - JPY
¥3.448844
1 Non-Playable Coin(NPC) - ARS
ARS$30.62154018
1 Non-Playable Coin(NPC) - RUB
1.87752271
1 Non-Playable Coin(NPC) - INR
2.03365281
1 Non-Playable Coin(NPC) - IDR
Rp382.01633232
1 Non-Playable Coin(NPC) - KRW
32.63724968
1 Non-Playable Coin(NPC) - PHP
1.33223251
1 Non-Playable Coin(NPC) - EGP
￡E.1.12972944
1 Non-Playable Coin(NPC) - BRL
R$0.12746741
1 Non-Playable Coin(NPC) - CAD
C$0.03215814
1 Non-Playable Coin(NPC) - BDT
2.83411086
1 Non-Playable Coin(NPC) - NGN
35.79550527
1 Non-Playable Coin(NPC) - COP
$93.96352175
1 Non-Playable Coin(NPC) - ZAR
R.0.41316219
1 Non-Playable Coin(NPC) - UAH
0.95961754
1 Non-Playable Coin(NPC) - VES
Bs3.192511
1 Non-Playable Coin(NPC) - CLP
$22.60391
1 Non-Playable Coin(NPC) - PKR
Rs6.56958176
1 Non-Playable Coin(NPC) - KZT
12.52163402
1 Non-Playable Coin(NPC) - THB
฿0.76107598
1 Non-Playable Coin(NPC) - TWD
NT$0.7107415
1 Non-Playable Coin(NPC) - AED
د.إ0.08552201
1 Non-Playable Coin(NPC) - CHF
Fr0.0186424
1 Non-Playable Coin(NPC) - HKD
HK$0.18199643
1 Non-Playable Coin(NPC) - AMD
֏8.9180581
1 Non-Playable Coin(NPC) - MAD
.د.م0.20996003
1 Non-Playable Coin(NPC) - MXN
$0.43716428
1 Non-Playable Coin(NPC) - SAR
ريال0.08738625
1 Non-Playable Coin(NPC) - PLN
0.08528898
1 Non-Playable Coin(NPC) - RON
лв0.10136805
1 Non-Playable Coin(NPC) - SEK
kr0.22417486
1 Non-Playable Coin(NPC) - BGN
лв0.03914904
1 Non-Playable Coin(NPC) - HUF
Ft7.95587723
1 Non-Playable Coin(NPC) - CZK
0.49309148
1 Non-Playable Coin(NPC) - KWD
د.ك0.007107415
1 Non-Playable Coin(NPC) - ILS
0.07946323
1 Non-Playable Coin(NPC) - AOA
Kz21.35929677
1 Non-Playable Coin(NPC) - BHD
.د.ب0.008785231
1 Non-Playable Coin(NPC) - BMD
$0.023303
1 Non-Playable Coin(NPC) - DKK
kr0.14960526
1 Non-Playable Coin(NPC) - HNL
L0.61263587
1 Non-Playable Coin(NPC) - MUR
1.06564619
1 Non-Playable Coin(NPC) - NAD
$0.41176401
1 Non-Playable Coin(NPC) - NOK
kr0.23722454
1 Non-Playable Coin(NPC) - NZD
$0.03984813
1 Non-Playable Coin(NPC) - PAB
B/.0.023303
1 Non-Playable Coin(NPC) - PGK
K0.09647442
1 Non-Playable Coin(NPC) - QAR
ر.ق0.08482292
1 Non-Playable Coin(NPC) - RSD
дин.2.35173876

Non-Playable Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Non-Playable Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Non-Playable Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Non-Playable Coin”

Paljonko Non-Playable Coin (NPC) on arvoltaan tänään?
NPC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.023303 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NPC-USD-parin nykyinen hinta?
NPC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.023303. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Non-Playable Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NPC markkina-arvo on $ 174.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.51B USD.
Mikä oli NPC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NPC saavutti ATH-hinnaksi 0.06683314102574428 USD.
Mikä oli NPC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NPC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000004232086353491 USD.
Mikä on NPC-rahakkeen treidausvolyymi?
NPC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 534.48K USD.
Nouseeko NPC tänä vuonna korkeammalle?
NPC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NPC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Non-Playable Coin (NPC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

