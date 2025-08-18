Lisätietoja NMT-rahakkeesta

$0.403
$0.403
0.00%1D
Reaaliaikainen NetMind (NMT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:27:32 (UTC+8)

NetMind (NMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.401
$ 0.401
24 h:n matalin
$ 0.412
$ 0.412
24 h:n korkein

$ 0.401
$ 0.401

$ 0.412
$ 0.412

$ 16.059792486345472
$ 16.059792486345472

$ 0.010377713935542331
$ 0.010377713935542331

0.00%

0.00%

-1.71%

-1.71%

NetMind (NMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.403. Viimeisen 24 tunnin aikana NMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.401 ja korkeimmillaan $ 0.412 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.059792486345472, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.010377713935542331.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NMT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -1.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NetMind (NMT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1037

$ 13.48M
$ 13.48M

$ 77.01K
$ 77.01K

$ 59.47M
$ 59.47M

33.45M
33.45M

147,571,163
147,571,163

143,987,999.2
143,987,999.2

22.66%

BSC

NetMind-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.01K. NMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.45M ja sen kokonaistarjonta on 143987999.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.47M.

NetMind (NMT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NetMind-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.026-6.07%
60 päivää$ -0.123-23.39%
90 päivää$ -0.481-54.42%
NetMind-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NMT-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NetMind 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.026 (-6.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NetMind-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NMT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.123 (-23.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NetMind-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.481 (-54.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NetMind (NMT)?

Tarkista NetMind-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NetMind (NMT)

Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.

NetMind on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NetMind-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NetMind-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NetMind-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NetMind-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NetMind (NMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NetMind (NMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NetMind-rahakkeelle.

Tarkista NetMind-rahakkeen hintaennuste nyt!

NetMind (NMT) -rahakkeen tokenomiikka

NetMind (NMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NetMind (NMT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NetMind:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NetMind MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NMT paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NetMind toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NetMind”

Paljonko NetMind (NMT) on arvoltaan tänään?
NMT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.403 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NMT-USD-parin nykyinen hinta?
NMT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.403. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NetMind-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NMT markkina-arvo on $ 13.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.45M USD.
Mikä oli NMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NMT saavutti ATH-hinnaksi 16.059792486345472 USD.
Mikä oli NMT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NMT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.010377713935542331 USD.
Mikä on NMT-rahakkeen treidausvolyymi?
NMT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.01K USD.
Nouseeko NMT tänä vuonna korkeammalle?
NMT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NMT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:27:32 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 NMT = 0.403 USD

NMTUSDT
$0.403
$0.403
