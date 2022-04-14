NetMind (NMT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NetMind (NMT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NetMind (NMT) -rahakkeen tiedot Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Virallinen verkkosivusto: https://power.netmind.ai Valkoinen paperi: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 Osta NMT-rahaketta nyt!

NetMind (NMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NetMind (NMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.25M $ 13.25M $ 13.25M Kokonaistarjonta: $ 143.98M $ 143.98M $ 143.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 58.44M $ 58.44M $ 58.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 Kaikkien aikojen alin: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 Nykyinen hinta: $ 0.396 $ 0.396 $ 0.396 Lue lisää NetMind (NMT) -rahakkeen hinnasta

NetMind (NMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NetMind (NMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NetMind (NMT) -rahakkeen hintahistoria NMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

