Lisätietoja NMR-rahakkeesta

NMR-rahakkeen hintatiedot

NMR-rahakkeen valkoinen paperi

NMR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NMR-rahakkeen tokenomiikka

NMR-rahakkeen hintaennuste

NMR-rahakkeen historia

NMR-osto-opas

NMR/fiat-valuuttamuunnin

NMR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Numeraire-logo

Numeraire – hinta (NMR)

1NMR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$8.431
$8.431$8.431
+5.05%1D
USD
Reaaliaikainen Numeraire (NMR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:34:55 (UTC+8)

Numeraire (NMR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 8
$ 8$ 8
24 h:n matalin
$ 8.498
$ 8.498$ 8.498
24 h:n korkein

$ 8
$ 8$ 8

$ 8.498
$ 8.498$ 8.498

$ 168.48800659179688
$ 168.48800659179688$ 168.48800659179688

$ 1.92766
$ 1.92766$ 1.92766

+2.88%

+5.05%

+2.25%

+2.25%

Numeraire (NMR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 8.42. Viimeisen 24 tunnin aikana NMR on vaihdellut alimmillaan $ 8 ja korkeimmillaan $ 8.498 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NMR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 168.48800659179688, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.92766.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NMR on muuttunut +2.88% viimeisen tunnin aikana, +5.05% 24 tunnin aikana ja +2.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Numeraire (NMR) -rahakkeen markkinatiedot

No.497

$ 63.28M
$ 63.28M$ 63.28M

$ 817.97K
$ 817.97K$ 817.97K

$ 92.62M
$ 92.62M$ 92.62M

7.52M
7.52M 7.52M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,665,321.79584391
10,665,321.79584391 10,665,321.79584391

68.31%

ETH

Numeraire-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 817.97K. NMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.52M ja sen kokonaistarjonta on 10665321.79584391. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 92.62M.

Numeraire (NMR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Numeraire-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.4053+5.05%
30 päivää$ -0.768-8.36%
60 päivää$ +1.684+25.00%
90 päivää$ -0.329-3.77%
Numeraire-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NMR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.4053 (+5.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Numeraire 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.768 (-8.36%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Numeraire-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NMR-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.684 (+25.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Numeraire-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.329 (-3.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Numeraire (NMR)?

Tarkista Numeraire-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Numeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Numeraire-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NMR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Numeraire-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Numeraire-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Numeraire-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Numeraire (NMR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Numeraire (NMR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Numeraire-rahakkeelle.

Tarkista Numeraire-rahakkeen hintaennuste nyt!

Numeraire (NMR) -rahakkeen tokenomiikka

Numeraire (NMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NMR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Numeraire (NMR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Numeraire:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Numeraire MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NMR paikallisiin valuuttoihin

1 Numeraire(NMR) - VND
221,572.3
1 Numeraire(NMR) - AUD
A$13.051
1 Numeraire(NMR) - GBP
6.2308
1 Numeraire(NMR) - EUR
7.2412
1 Numeraire(NMR) - USD
$8.42
1 Numeraire(NMR) - MYR
RM35.5324
1 Numeraire(NMR) - TRY
345.3042
1 Numeraire(NMR) - JPY
¥1,246.16
1 Numeraire(NMR) - ARS
ARS$11,064.3852
1 Numeraire(NMR) - RUB
678.3152
1 Numeraire(NMR) - INR
734.9818
1 Numeraire(NMR) - IDR
Rp138,032.7648
1 Numeraire(NMR) - KRW
11,776.212
1 Numeraire(NMR) - PHP
481.5398
1 Numeraire(NMR) - EGP
￡E.408.2016
1 Numeraire(NMR) - BRL
R$46.0574
1 Numeraire(NMR) - CAD
C$11.7038
1 Numeraire(NMR) - BDT
1,024.0404
1 Numeraire(NMR) - NGN
12,953.8332
1 Numeraire(NMR) - COP
$33,951.545
1 Numeraire(NMR) - ZAR
R.148.9498
1 Numeraire(NMR) - UAH
346.7356
1 Numeraire(NMR) - VES
Bs1,153.54
1 Numeraire(NMR) - CLP
$8,167.4
1 Numeraire(NMR) - PKR
Rs2,382.5232
1 Numeraire(NMR) - KZT
4,524.4028
1 Numeraire(NMR) - THB
฿274.6604
1 Numeraire(NMR) - TWD
NT$257.0626
1 Numeraire(NMR) - AED
د.إ30.9014
1 Numeraire(NMR) - CHF
Fr6.736
1 Numeraire(NMR) - HKD
HK$65.7602
1 Numeraire(NMR) - AMD
֏3,228.4806
1 Numeraire(NMR) - MAD
.د.م75.8642
1 Numeraire(NMR) - MXN
$157.875
1 Numeraire(NMR) - SAR
ريال31.575
1 Numeraire(NMR) - PLN
30.8172
1 Numeraire(NMR) - RON
лв36.627
1 Numeraire(NMR) - SEK
kr81.0004
1 Numeraire(NMR) - BGN
лв14.1456
1 Numeraire(NMR) - HUF
Ft2,874.6722
1 Numeraire(NMR) - CZK
178.1672
1 Numeraire(NMR) - KWD
د.ك2.5681
1 Numeraire(NMR) - ILS
28.628
1 Numeraire(NMR) - AOA
Kz7,703.5422
1 Numeraire(NMR) - BHD
.د.ب3.17434
1 Numeraire(NMR) - BMD
$8.42
1 Numeraire(NMR) - DKK
kr54.1406
1 Numeraire(NMR) - HNL
L221.1092
1 Numeraire(NMR) - MUR
385.0466
1 Numeraire(NMR) - NAD
$149.034
1 Numeraire(NMR) - NOK
kr85.7156
1 Numeraire(NMR) - NZD
$14.3982
1 Numeraire(NMR) - PAB
B/.8.42
1 Numeraire(NMR) - PGK
K35.2798
1 Numeraire(NMR) - QAR
ر.ق30.6488
1 Numeraire(NMR) - RSD
дин.849.8306

Numeraire-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Numeraire toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Numeraire-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Numeraire”

Paljonko Numeraire (NMR) on arvoltaan tänään?
NMR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 8.42 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NMR-USD-parin nykyinen hinta?
NMR -USD-parin nykyinen hinta on $ 8.42. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Numeraire-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NMR markkina-arvo on $ 63.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NMR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.52M USD.
Mikä oli NMR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NMR saavutti ATH-hinnaksi 168.48800659179688 USD.
Mikä oli NMR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NMR-rahakkeen ATL-hinta oli 1.92766 USD.
Mikä on NMR-rahakkeen treidausvolyymi?
NMR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 817.97K USD.
Nouseeko NMR tänä vuonna korkeammalle?
NMR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NMR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:34:55 (UTC+8)

Numeraire (NMR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NMR-USD-laskin

Summa

NMR
NMR
USD
USD

1 NMR = 8.42 USD

Treidaa NMR-rahaketta

NMRUSDT
$8.431
$8.431$8.431
+4.96%
NMRETH
$0.001985
$0.001985$0.001985
+4.69%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu