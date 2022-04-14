Numeraire (NMR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Numeraire (NMR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Numeraire (NMR) -rahakkeen tiedot Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Virallinen verkkosivusto: https://numer.ai/ Valkoinen paperi: https://numer.ai/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 Osta NMR-rahaketta nyt!

Numeraire (NMR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Numeraire (NMR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 65.68M $ 65.68M $ 65.68M Kokonaistarjonta: $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 96.14M $ 96.14M $ 96.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 Kaikkien aikojen alin: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 Nykyinen hinta: $ 8.74 $ 8.74 $ 8.74 Lue lisää Numeraire (NMR) -rahakkeen hinnasta

Numeraire (NMR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Numeraire (NMR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NMR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NMR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NMR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NMR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NMR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Numeraire (NMR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NMR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NMR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Numeraire (NMR) -rahakkeen hintahistoria NMR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NMR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NMR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NMR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NMR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NMR-rahakkeen hintaennuste nyt!

