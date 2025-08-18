Lisätietoja NLS-rahakkeesta

Nolus Protocol-logo

Nolus Protocol – hinta (NLS)

1NLS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Nolus Protocol (NLS) -hintakaavio
2025-08-22 01:27:24 (UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.37%

-0.61%

-3.21%

-3.21%

Nolus Protocol (NLS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007404. Viimeisen 24 tunnin aikana NLS on vaihdellut alimmillaan $ 0.007305 ja korkeimmillaan $ 0.00747 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10395828361037354, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00500909008334699.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NLS on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, -0.61% 24 tunnin aikana ja -3.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nolus Protocol (NLS) -rahakkeen markkinatiedot

No.4074

0.00%

NLS

Nolus Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.49K. NLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 913032986. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.40M.

Nolus Protocol (NLS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nolus Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00004544-0.61%
30 päivää$ +0.002138+40.60%
60 päivää$ +0.001212+19.57%
90 päivää$ +0.000686+10.21%
Nolus Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NLS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004544 (-0.61%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nolus Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.002138 (+40.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nolus Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NLS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001212 (+19.57%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nolus Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000686 (+10.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nolus Protocol (NLS)?

Tarkista Nolus Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nolus Protocol (NLS)

Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.

Nolus Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nolus Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NLS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nolus Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nolus Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nolus Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nolus Protocol (NLS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nolus Protocol (NLS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nolus Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Nolus Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nolus Protocol (NLS) -rahakkeen tokenomiikka

Nolus Protocol (NLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NLS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nolus Protocol (NLS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nolus Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nolus Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NLS paikallisiin valuuttoihin

1 Nolus Protocol(NLS) - VND
1 Nolus Protocol(NLS) - AUD
1 Nolus Protocol(NLS) - GBP
1 Nolus Protocol(NLS) - EUR
1 Nolus Protocol(NLS) - USD
1 Nolus Protocol(NLS) - MYR
1 Nolus Protocol(NLS) - TRY
1 Nolus Protocol(NLS) - JPY
1 Nolus Protocol(NLS) - ARS
1 Nolus Protocol(NLS) - RUB
1 Nolus Protocol(NLS) - INR
1 Nolus Protocol(NLS) - IDR
1 Nolus Protocol(NLS) - KRW
1 Nolus Protocol(NLS) - PHP
1 Nolus Protocol(NLS) - EGP
1 Nolus Protocol(NLS) - BRL
1 Nolus Protocol(NLS) - CAD
1 Nolus Protocol(NLS) - BDT
1 Nolus Protocol(NLS) - NGN
1 Nolus Protocol(NLS) - COP
1 Nolus Protocol(NLS) - ZAR
1 Nolus Protocol(NLS) - UAH
1 Nolus Protocol(NLS) - VES
1 Nolus Protocol(NLS) - CLP
1 Nolus Protocol(NLS) - PKR
1 Nolus Protocol(NLS) - KZT
1 Nolus Protocol(NLS) - THB
1 Nolus Protocol(NLS) - TWD
1 Nolus Protocol(NLS) - AED
1 Nolus Protocol(NLS) - CHF
1 Nolus Protocol(NLS) - HKD
1 Nolus Protocol(NLS) - AMD
1 Nolus Protocol(NLS) - MAD
1 Nolus Protocol(NLS) - MXN
1 Nolus Protocol(NLS) - SAR
1 Nolus Protocol(NLS) - PLN
1 Nolus Protocol(NLS) - RON
1 Nolus Protocol(NLS) - SEK
1 Nolus Protocol(NLS) - BGN
1 Nolus Protocol(NLS) - HUF
1 Nolus Protocol(NLS) - CZK
1 Nolus Protocol(NLS) - KWD
1 Nolus Protocol(NLS) - ILS
1 Nolus Protocol(NLS) - AOA
1 Nolus Protocol(NLS) - BHD
1 Nolus Protocol(NLS) - BMD
1 Nolus Protocol(NLS) - DKK
1 Nolus Protocol(NLS) - HNL
1 Nolus Protocol(NLS) - MUR
1 Nolus Protocol(NLS) - NAD
1 Nolus Protocol(NLS) - NOK
1 Nolus Protocol(NLS) - NZD
1 Nolus Protocol(NLS) - PAB
1 Nolus Protocol(NLS) - PGK
1 Nolus Protocol(NLS) - QAR
1 Nolus Protocol(NLS) - RSD
Nolus Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nolus Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Nolus Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nolus Protocol”

Paljonko Nolus Protocol (NLS) on arvoltaan tänään?
NLS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.007404 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NLS-USD-parin nykyinen hinta?
NLS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.007404. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nolus Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NLS markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NLS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NLS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NLS saavutti ATH-hinnaksi 0.10395828361037354 USD.
Mikä oli NLS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NLS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00500909008334699 USD.
Mikä on NLS-rahakkeen treidausvolyymi?
NLS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.49K USD.
Nouseeko NLS tänä vuonna korkeammalle?
NLS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NLS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:27:24 (UTC+8)

Nolus Protocol (NLS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

