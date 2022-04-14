Nimiq (NIM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nimiq (NIM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nimiq (NIM) -rahakkeen tiedot Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Virallinen verkkosivusto: https://nimiq.com/ Valkoinen paperi: https://nimiq.com/whitepaper Block Explorer: https://nimiq.watch

Nimiq (NIM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nimiq (NIM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.41M $ 8.41M $ 8.41M Kokonaistarjonta: $ 13.34B $ 13.34B $ 13.34B Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.34B $ 13.34B $ 13.34B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.23M $ 13.23M $ 13.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 Nykyinen hinta: $ 0.00063 $ 0.00063 $ 0.00063 Lue lisää Nimiq (NIM) -rahakkeen hinnasta

Nimiq (NIM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nimiq (NIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NIM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NIM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NIM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NIM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

