NFPrompt (NFP) -rahakkeen tiedot NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. Virallinen verkkosivusto: https://nfprompt.io/ Valkoinen paperi: https://docs.nfprompt.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136 Osta NFP-rahaketta nyt!

NFPrompt (NFP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NFPrompt (NFP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 32.29M $ 32.29M $ 32.29M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 472.94M $ 472.94M $ 472.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 68.28M $ 68.28M $ 68.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5653 $ 1.5653 $ 1.5653 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 Nykyinen hinta: $ 0.06828 $ 0.06828 $ 0.06828 Lue lisää NFPrompt (NFP) -rahakkeen hinnasta

NFPrompt (NFP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NFPrompt (NFP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NFP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NFP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NFP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NFP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

