Nexo (NEXO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nexo (NEXO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nexo (NEXO) -rahakkeen tiedot Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Virallinen verkkosivusto: https://nexo.com Valkoinen paperi: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 Osta NEXO-rahaketta nyt!

Nexo (NEXO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nexo (NEXO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 846.97M $ 846.97M $ 846.97M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Nykyinen hinta: $ 1.3108 $ 1.3108 $ 1.3108 Lue lisää Nexo (NEXO) -rahakkeen hinnasta

Nexo (NEXO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nexo (NEXO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEXO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEXO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEXO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEXO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEXO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nexo (NEXO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEXO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEXO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nexo (NEXO) -rahakkeen hintahistoria NEXO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEXO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEXO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEXO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEXO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEXO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!