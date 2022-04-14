NEXA (NEXA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NEXA (NEXA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NEXA (NEXA) -rahakkeen tiedot Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups. Virallinen verkkosivusto: https://nexa.org/ Block Explorer: https://explorer.nexa.org/ Osta NEXA-rahaketta nyt!

NEXA (NEXA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NEXA (NEXA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Kokonaistarjonta: $ 8.70T $ 8.70T $ 8.70T Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.86T $ 5.86T $ 5.86T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.69M $ 23.69M $ 23.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00004489 $ 0.00004489 $ 0.00004489 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 $ 0.00000083479706052 Nykyinen hinta: $ 0.0000011283 $ 0.0000011283 $ 0.0000011283 Lue lisää NEXA (NEXA) -rahakkeen hinnasta

NEXA (NEXA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NEXA (NEXA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEXA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEXA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEXA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEXA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEXA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NEXA (NEXA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEXA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEXA-rahakkeita MEXCistä nyt!

NEXA (NEXA) -rahakkeen hintahistoria NEXA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEXA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEXA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEXA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEXA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEXA-rahakkeen hintaennuste nyt!

