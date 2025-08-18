Lisätietoja NEON-rahakkeesta

Neon EVM – hinta (NEON)

1NEON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07924
$0.07924$0.07924
-1.32%1D
USD
Reaaliaikainen Neon EVM (NEON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:22:41 (UTC+8)

Neon EVM (NEON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.57%

-1.32%

-10.10%

-10.10%

Neon EVM (NEON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07924. Viimeisen 24 tunnin aikana NEON on vaihdellut alimmillaan $ 0.07848 ja korkeimmillaan $ 0.08547 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.8649648632805813, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.05373474191452677.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEON on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -1.32% 24 tunnin aikana ja -10.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Neon EVM (NEON) -rahakkeen markkinatiedot

No.879

23.94%

SOL

Neon EVM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.56K. NEON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 239.47M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.24M.

Neon EVM (NEON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Neon EVM-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00106-1.32%
30 päivää$ -0.03823-32.55%
60 päivää$ -0.01235-13.49%
90 päivää$ -0.0591-42.73%
Neon EVM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NEON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00106 (-1.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Neon EVM 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03823 (-32.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Neon EVM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01235 (-13.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Neon EVM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0591 (-42.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Neon EVM (NEON)?

Tarkista Neon EVM-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Neon EVM-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NEON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Neon EVM-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Neon EVM-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Neon EVM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Neon EVM (NEON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Neon EVM (NEON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Neon EVM-rahakkeelle.

Tarkista Neon EVM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Neon EVM (NEON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Neon EVM:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Neon EVM MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NEON paikallisiin valuuttoihin

Neon EVM-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Neon EVM toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Neon EVM-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Neon EVM”

Paljonko Neon EVM (NEON) on arvoltaan tänään?
NEON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07924 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEON-USD-parin nykyinen hinta?
NEON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07924. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Neon EVM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEON markkina-arvo on $ 18.98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 239.47M USD.
Mikä oli NEON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEON saavutti ATH-hinnaksi 3.8649648632805813 USD.
Mikä oli NEON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.05373474191452677 USD.
Mikä on NEON-rahakkeen treidausvolyymi?
NEON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.56K USD.
Nouseeko NEON tänä vuonna korkeammalle?
NEON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:22:41 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

