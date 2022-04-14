Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Neon EVM (NEON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tiedot

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Virallinen verkkosivusto:
https://neonevm.org/
Valkoinen paperi:
https://neonevm.org/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Neon EVM (NEON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 41.21M
$ 41.21M$ 41.21M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 239.47M
$ 239.47M$ 239.47M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 172.09M
$ 172.09M$ 172.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.5539
$ 0.5539$ 0.5539
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677
Nykyinen hinta:
$ 0.17209
$ 0.17209$ 0.17209

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NEON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NEON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEON-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Neon EVM (NEON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Neon EVM (NEON) -rahakkeen hintahistoria

NEON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

NEON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NEON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.