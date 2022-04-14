Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Neon EVM (NEON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tiedot Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Virallinen verkkosivusto: https://neonevm.org/ Valkoinen paperi: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Osta NEON-rahaketta nyt!

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Neon EVM (NEON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.21M $ 41.21M $ 41.21M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 172.09M $ 172.09M $ 172.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Nykyinen hinta: $ 0.17209 $ 0.17209 $ 0.17209 Lue lisää Neon EVM (NEON) -rahakkeen hinnasta

Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Neon EVM (NEON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NEON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NEON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NEON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NEON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NEON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Neon EVM (NEON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NEON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NEON-rahakkeita MEXCistä nyt!

Neon EVM (NEON) -rahakkeen hintahistoria NEON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NEON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NEON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NEON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NEON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NEON-rahakkeen hintaennuste nyt!

