NEAR-logo

NEAR – hinta (NEAR)

1NEAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.444
$2.444$2.444
-0.36%1D
USD
Reaaliaikainen NEAR (NEAR) -hintakaavio
2025-08-22 01:24:28 (UTC+8)

NEAR (NEAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.435
$ 2.435$ 2.435
24 h:n matalin
$ 2.569
$ 2.569$ 2.569
24 h:n korkein

$ 2.435
$ 2.435$ 2.435

$ 2.569
$ 2.569$ 2.569

$ 20.463677506662826
$ 20.463677506662826$ 20.463677506662826

$ 0.405708843123474
$ 0.405708843123474$ 0.405708843123474

-0.45%

-0.36%

-12.46%

-12.46%

NEAR (NEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.445. Viimeisen 24 tunnin aikana NEAR on vaihdellut alimmillaan $ 2.435 ja korkeimmillaan $ 2.569 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.463677506662826, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.405708843123474.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NEAR on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -12.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NEAR (NEAR) -rahakkeen markkinatiedot

No.9460

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

$ 10.60M
$ 10.60M$ 10.60M

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

1.16M
1.16M 1.16M

1,157,133.1517756
1,157,133.1517756 1,157,133.1517756

NEAR

NEAR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.60M. NEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.16M ja sen kokonaistarjonta on 1157133.1517756. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.83M.

NEAR (NEAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NEAR-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00883-0.36%
30 päivää$ -0.502-17.04%
60 päivää$ +0.602+32.66%
90 päivää$ -0.47-16.13%
NEAR-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00883 (-0.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NEAR 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.502 (-17.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NEAR-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NEAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.602 (+32.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NEAR-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.47 (-16.13%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NEAR (NEAR)?

Tarkista NEAR-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NEAR-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NEAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NEAR-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NEAR-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NEAR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NEAR (NEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NEAR (NEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NEAR-rahakkeelle.

Tarkista NEAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEAR (NEAR) -rahakkeen tokenomiikka

NEAR (NEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NEAR (NEAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NEAR:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NEAR MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NEAR paikallisiin valuuttoihin

1 NEAR(NEAR) - VND
64,340.175
1 NEAR(NEAR) - AUD
A$3.78975
1 NEAR(NEAR) - GBP
1.8093
1 NEAR(NEAR) - EUR
2.1027
1 NEAR(NEAR) - USD
$2.445
1 NEAR(NEAR) - MYR
RM10.3179
1 NEAR(NEAR) - TRY
100.07385
1 NEAR(NEAR) - JPY
¥361.86
1 NEAR(NEAR) - ARS
ARS$3,208.64685
1 NEAR(NEAR) - RUB
196.99365
1 NEAR(NEAR) - INR
213.4974
1 NEAR(NEAR) - IDR
Rp40,081.9608
1 NEAR(NEAR) - KRW
3,424.3692
1 NEAR(NEAR) - PHP
139.7562
1 NEAR(NEAR) - EGP
￡E.118.5336
1 NEAR(NEAR) - BRL
R$13.37415
1 NEAR(NEAR) - CAD
C$3.3741
1 NEAR(NEAR) - BDT
297.3609
1 NEAR(NEAR) - NGN
3,755.74005
1 NEAR(NEAR) - COP
$9,858.85125
1 NEAR(NEAR) - ZAR
R.43.3254
1 NEAR(NEAR) - UAH
100.6851
1 NEAR(NEAR) - VES
Bs334.965
1 NEAR(NEAR) - CLP
$2,371.65
1 NEAR(NEAR) - PKR
Rs689.2944
1 NEAR(NEAR) - KZT
1,313.7963
1 NEAR(NEAR) - THB
฿79.8537
1 NEAR(NEAR) - TWD
NT$74.54805
1 NEAR(NEAR) - AED
د.إ8.97315
1 NEAR(NEAR) - CHF
Fr1.956
1 NEAR(NEAR) - HKD
HK$19.09545
1 NEAR(NEAR) - AMD
֏935.7015
1 NEAR(NEAR) - MAD
.د.م22.02945
1 NEAR(NEAR) - MXN
$45.84375
1 NEAR(NEAR) - SAR
ريال9.16875
1 NEAR(NEAR) - PLN
8.9487
1 NEAR(NEAR) - RON
лв10.6113
1 NEAR(NEAR) - SEK
kr23.49645
1 NEAR(NEAR) - BGN
лв4.1076
1 NEAR(NEAR) - HUF
Ft834.1851
1 NEAR(NEAR) - CZK
51.71175
1 NEAR(NEAR) - KWD
د.ك0.745725
1 NEAR(NEAR) - ILS
8.33745
1 NEAR(NEAR) - AOA
Kz2,241.06255
1 NEAR(NEAR) - BHD
.د.ب0.921765
1 NEAR(NEAR) - BMD
$2.445
1 NEAR(NEAR) - DKK
kr15.6969
1 NEAR(NEAR) - HNL
L64.27905
1 NEAR(NEAR) - MUR
111.80985
1 NEAR(NEAR) - NAD
$43.20315
1 NEAR(NEAR) - NOK
kr24.86565
1 NEAR(NEAR) - NZD
$4.18095
1 NEAR(NEAR) - PAB
B/.2.445
1 NEAR(NEAR) - PGK
K10.1223
1 NEAR(NEAR) - QAR
ر.ق8.8998
1 NEAR(NEAR) - RSD
дин.246.5049

NEAR-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NEAR toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen NEAR-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NEAR”

Paljonko NEAR (NEAR) on arvoltaan tänään?
NEAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NEAR-USD-parin nykyinen hinta?
NEAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.445. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NEAR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NEAR markkina-arvo on $ 2.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.16M USD.
Mikä oli NEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NEAR saavutti ATH-hinnaksi 20.463677506662826 USD.
Mikä oli NEAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NEAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.405708843123474 USD.
Mikä on NEAR-rahakkeen treidausvolyymi?
NEAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.60M USD.
Nouseeko NEAR tänä vuonna korkeammalle?
NEAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:24:28 (UTC+8)

NEAR (NEAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

NEAR-USD-laskin

Summa

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 2.445 USD

Treidaa NEAR-rahaketta

NEARUSDC
$2.444
$2.444$2.444
-0.40%
NEARUSDT
$2.444
$2.444$2.444
-0.40%

