Mikä on NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

NEAR on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NEAR-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista NEAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue NEAR-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NEAR-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NEAR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NEAR (NEAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NEAR (NEAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NEAR-rahakkeelle.

Tarkista NEAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

NEAR (NEAR) -rahakkeen tokenomiikka

NEAR (NEAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NEAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NEAR (NEAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NEAR:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NEAR MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NEAR paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

NEAR-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NEAR toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NEAR” Paljonko NEAR (NEAR) on arvoltaan tänään? NEAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NEAR-USD-parin nykyinen hinta? $ 2.445 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NEAR -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on NEAR-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NEAR markkina-arvo on $ 2.83M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.16M USD . Mikä oli NEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NEAR saavutti ATH-hinnaksi 20.463677506662826 USD . Mikä oli NEAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NEAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.405708843123474 USD . Mikä on NEAR-rahakkeen treidausvolyymi? NEAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.60M USD . Nouseeko NEAR tänä vuonna korkeammalle? NEAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NEAR-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

NEAR (NEAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

