Node Pay – hinta (NC)

1NC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01877
$0.01877
-0.68%1D
USD
Reaaliaikainen Node Pay (NC) -hintakaavio
Node Pay (NC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01866
$ 0.01866
24 h:n matalin
$ 0.01942
$ 0.01942
24 h:n korkein

$ 0.01866
$ 0.01866

$ 0.01942
$ 0.01942

$ 0.4781783640298408
$ 0.4781783640298408

$ 0.017991677025894173
$ 0.017991677025894173

-0.53%

-0.67%

-5.59%

-5.59%

Node Pay (NC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01877. Viimeisen 24 tunnin aikana NC on vaihdellut alimmillaan $ 0.01866 ja korkeimmillaan $ 0.01942 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4781783640298408, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.017991677025894173.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NC on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -5.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Node Pay (NC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1617

$ 3.33M
$ 3.33M

$ 69.78K
$ 69.78K

$ 18.77M
$ 18.77M

177.47M
177.47M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,995,169.1402713
999,995,169.1402713

17.74%

SOL

Node Pay-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.78K. NC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 177.47M ja sen kokonaistarjonta on 999995169.1402713. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.77M.

Node Pay (NC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Node Pay-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001285-0.67%
30 päivää$ -0.00146-7.22%
60 päivää$ -0.00467-19.93%
90 päivää$ -0.0232-55.28%
Node Pay-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001285 (-0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Node Pay 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00146 (-7.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Node Pay-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00467 (-19.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Node Pay-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0232 (-55.28%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Node Pay (NC)?

Tarkista Node Pay-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Node Pay (NC)

Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network.

Node Pay on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Node Pay-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Node Pay-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Node Pay-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Node Pay-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Node Pay (NC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Node Pay (NC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Node Pay-rahakkeelle.

Tarkista Node Pay-rahakkeen hintaennuste nyt!

Node Pay (NC) -rahakkeen tokenomiikka

Node Pay (NC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Node Pay (NC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Node Pay:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Node Pay MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NC paikallisiin valuuttoihin

Node Pay-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Node Pay toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Node Pay-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Node Pay”

Paljonko Node Pay (NC) on arvoltaan tänään?
NC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01877 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NC-USD-parin nykyinen hinta?
NC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01877. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Node Pay-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NC markkina-arvo on $ 3.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 177.47M USD.
Mikä oli NC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NC saavutti ATH-hinnaksi 0.4781783640298408 USD.
Mikä oli NC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.017991677025894173 USD.
Mikä on NC-rahakkeen treidausvolyymi?
NC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.78K USD.
Nouseeko NC tänä vuonna korkeammalle?
NC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Node Pay (NC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

$0.01877
