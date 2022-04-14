Node Pay (NC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Node Pay (NC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Node Pay (NC) -rahakkeen tiedot Nodepay is an AI infrastructure platform specializing in real time data retrieval and reinforcement learning to optimize inference.Nodepay allows everyday users to provide unused internet bandwidth to power its network. Virallinen verkkosivusto: https://www.nodepay.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.nodepay.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/B89Hd5Juz7JP2dxCZXFJWk4tMTcbw7feDhuWGb3kq5qE Osta NC-rahaketta nyt!

Node Pay (NC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Node Pay (NC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 177.47M $ 177.47M $ 177.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.75M $ 18.75M $ 18.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 $ 0.017991677025894173 Nykyinen hinta: $ 0.01875 $ 0.01875 $ 0.01875 Lue lisää Node Pay (NC) -rahakkeen hinnasta

Node Pay (NC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Node Pay (NC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Node Pay (NC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Node Pay (NC) -rahakkeen hintahistoria NC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NC-rahakkeen hintaennuste nyt!

