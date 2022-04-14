Mysterium (MYST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mysterium (MYST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mysterium (MYST) -rahakkeen tiedot Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Virallinen verkkosivusto: https://mysterium.network/ Valkoinen paperi: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Osta MYST-rahaketta nyt!

Mysterium (MYST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mysterium (MYST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Kokonaistarjonta: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Kierrossa oleva tarjonta: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Nykyinen hinta: $ 0.2215 $ 0.2215 $ 0.2215 Lue lisää Mysterium (MYST) -rahakkeen hinnasta

Mysterium (MYST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mysterium (MYST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MYST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MYST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MYST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MYST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MYST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mysterium (MYST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MYST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MYST-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mysterium (MYST) -rahakkeen hintahistoria MYST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MYST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MYST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MYST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MYST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MYST-rahakkeen hintaennuste nyt!

