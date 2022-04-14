Myro (MYRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Myro (MYRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Myro (MYRO) -rahakkeen tiedot Myro is a decentralized cryptocurrency that is powered by the Solana blockchain. It is a community-driven project that is dedicated to making cryptocurrency more accessible and fun for everyone. Virallinen verkkosivusto: https://myrothedog.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HhJpBhRRn4g56VsyLuT8DL5Bv31HkXqsrahTTUCZeZg4 Osta MYRO-rahaketta nyt!

Myro (MYRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Myro (MYRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.25M $ 23.25M $ 23.25M Kokonaistarjonta: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 944.20M $ 944.20M $ 944.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.62M $ 24.62M $ 24.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.44752 $ 0.44752 $ 0.44752 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001825863093187265 $ 0.001825863093187265 $ 0.001825863093187265 Nykyinen hinta: $ 0.02462 $ 0.02462 $ 0.02462 Lue lisää Myro (MYRO) -rahakkeen hinnasta

Myro (MYRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Myro (MYRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MYRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MYRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MYRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MYRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MYRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Myro (MYRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MYRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MYRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Myro (MYRO) -rahakkeen hintahistoria MYRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MYRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MYRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MYRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MYRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MYRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

