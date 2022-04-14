MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MOTHER IGGY (MOTHER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen tiedot MOTHER IGGY is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.mother.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3S8qX1MsMqRbiwKg2cQyx7nis1oHMgaCuc9c4VfvVdPN Osta MOTHER-rahaketta nyt!

MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Kokonaistarjonta: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M Kierrossa oleva tarjonta: $ 986.14M $ 986.14M $ 986.14M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.242584 $ 0.242584 $ 0.242584 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 $ 0.00320047701821895 Nykyinen hinta: $ 0.008625 $ 0.008625 $ 0.008625 Lue lisää MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen hinnasta

MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOTHER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOTHER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOTHER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOTHER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOTHER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOTHER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOTHER-rahakkeita MEXCistä nyt!

MOTHER IGGY (MOTHER) -rahakkeen hintahistoria MOTHER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOTHER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOTHER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOTHER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOTHER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOTHER-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!