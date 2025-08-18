Lisätietoja MONIE-rahakkeesta

Infiblue World – hinta (MONIE)

1MONIE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02861
$0.02861
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Infiblue World (MONIE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:20:21 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0282
$ 0.0282$ 0.0282
24 h:n matalin
$ 0.02892
$ 0.02892$ 0.02892
24 h:n korkein

$ 0.0282
$ 0.0282$ 0.0282

$ 0.02892
$ 0.02892$ 0.02892

$ 1.3577267375665893
$ 1.3577267375665893$ 1.3577267375665893

$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539

0.00%

0.00%

-1.69%

-1.69%

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02861. Viimeisen 24 tunnin aikana MONIE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0282 ja korkeimmillaan $ 0.02892 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MONIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3577267375665893, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00868728746424539.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MONIE on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -1.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen markkinatiedot

No.7631

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.42K
$ 60.42K$ 60.42K

$ 57.22M
$ 57.22M$ 57.22M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

Infiblue World-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.42K. MONIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.22M.

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Infiblue World-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00384-11.84%
60 päivää$ -0.00941-24.76%
90 päivää$ -0.00844-22.79%
Infiblue World-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MONIE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Infiblue World 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00384 (-11.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Infiblue World-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MONIE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00941 (-24.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Infiblue World-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00844 (-22.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Infiblue World (MONIE)?

Tarkista Infiblue World-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Infiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Infiblue World-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MONIE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Infiblue World-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Infiblue World-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Infiblue World-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Infiblue World (MONIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Infiblue World (MONIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Infiblue World-rahakkeelle.

Tarkista Infiblue World-rahakkeen hintaennuste nyt!

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikka

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MONIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Infiblue World (MONIE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Infiblue World:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Infiblue World MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MONIE paikallisiin valuuttoihin

Infiblue World-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Infiblue World toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Infiblue World-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Infiblue World”

Paljonko Infiblue World (MONIE) on arvoltaan tänään?
MONIE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02861 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MONIE-USD-parin nykyinen hinta?
MONIE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02861. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Infiblue World-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MONIE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MONIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MONIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MONIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MONIE saavutti ATH-hinnaksi 1.3577267375665893 USD.
Mikä oli MONIE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MONIE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00868728746424539 USD.
Mikä on MONIE-rahakkeen treidausvolyymi?
MONIE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.42K USD.
Nouseeko MONIE tänä vuonna korkeammalle?
MONIE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MONIE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:20:21 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

