Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Infiblue World (MONIE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tiedot

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Virallinen verkkosivusto:
https://infiblue.world/
Valkoinen paperi:
https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Infiblue World (MONIE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 48.10M
$ 48.10M$ 48.10M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.7599
$ 0.7599$ 0.7599
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539
Nykyinen hinta:
$ 0.02405
$ 0.02405$ 0.02405

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MONIE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MONIE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MONIE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MONIE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MONIE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Infiblue World (MONIE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MONIE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen hintahistoria

MONIE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

MONIE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MONIE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MONIE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.