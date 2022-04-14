Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Infiblue World (MONIE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tiedot Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking. Virallinen verkkosivusto: https://infiblue.world/ Valkoinen paperi: https://medium.com/@InfiblueWorld/infiblue-whitepaper-v1-0-8bb685def026 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7E60C74b9096f8FA6fb5a9FD88405dED8B7D44f3 Osta MONIE-rahaketta nyt!

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Infiblue World (MONIE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 48.10M $ 48.10M $ 48.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.7599 $ 0.7599 $ 0.7599 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 $ 0.00868728746424539 Nykyinen hinta: $ 0.02405 $ 0.02405 $ 0.02405 Lue lisää Infiblue World (MONIE) -rahakkeen hinnasta

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Infiblue World (MONIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MONIE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MONIE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MONIE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MONIE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Infiblue World (MONIE) -rahakkeen hintahistoria MONIE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MONIE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MONIE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MONIE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MONIE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MONIE-rahakkeen hintaennuste nyt!

