MOG Coin (MOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MOG Coin (MOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MOG Coin (MOG) -rahakkeen tiedot MOG Coin is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://www.mogcoin.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Osta MOG-rahaketta nyt!

MOG Coin (MOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MOG Coin (MOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 436.65M $ 436.65M $ 436.65M Kokonaistarjonta: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T Kierrossa oleva tarjonta: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 470.33M $ 470.33M $ 470.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 Nykyinen hinta: $ 0.000001118 $ 0.000001118 $ 0.000001118 Lue lisää MOG Coin (MOG) -rahakkeen hinnasta

MOG Coin (MOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MOG Coin (MOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MOG Coin (MOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

MOG Coin (MOG) -rahakkeen hintahistoria MOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

