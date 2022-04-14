My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu My Lovely Planet (MLC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tiedot My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.mylovelyplanet.org/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.mylovelyplanet.org/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111 Osta MLC-rahaketta nyt!

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.69M $ 17.69M $ 17.69M Kokonaistarjonta: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 56.28M $ 56.28M $ 56.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 $ 0.07323672467418013 Nykyinen hinta: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 Lue lisää My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen hinnasta

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MLC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MLC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MLC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MLC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MLC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MLC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MLC-rahakkeita MEXCistä nyt!

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen hintahistoria MLC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MLC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MLC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MLC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MLC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MLC-rahakkeen hintaennuste nyt!

