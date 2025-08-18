Lisätietoja MLC-rahakkeesta

My Lovely Planet-logo

My Lovely Planet – hinta (MLC)

1MLC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2634
$0.2634$0.2634
-1.23%1D
USD
Reaaliaikainen My Lovely Planet (MLC) -hintakaavio
2025-08-22 01:19:22 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598
24 h:n matalin
$ 0.2762
$ 0.2762$ 0.2762
24 h:n korkein

$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598

$ 0.2762
$ 0.2762$ 0.2762

$ 0.9810564877928539
$ 0.9810564877928539$ 0.9810564877928539

$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013

-1.43%

-1.23%

+3.29%

+3.29%

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2634. Viimeisen 24 tunnin aikana MLC on vaihdellut alimmillaan $ 0.2598 ja korkeimmillaan $ 0.2762 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9810564877928539, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07323672467418013.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MLC on muuttunut -1.43% viimeisen tunnin aikana, -1.23% 24 tunnin aikana ja +3.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen markkinatiedot

No.894

$ 19.01M
$ 19.01M$ 19.01M

$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K

$ 60.58M
$ 60.58M$ 60.58M

72.18M
72.18M 72.18M

229,999,998
229,999,998 229,999,998

229,999,998
229,999,998 229,999,998

31.38%

MATIC

My Lovely Planet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.05K. MLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.18M ja sen kokonaistarjonta on 229999998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.58M.

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän My Lovely Planet-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00328-1.23%
30 päivää$ -0.087-24.83%
60 päivää$ +0.0656+33.16%
90 päivää$ -0.2368-47.35%
My Lovely Planet-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MLC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00328 (-1.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

My Lovely Planet 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.087 (-24.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

My Lovely Planet-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MLC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0656 (+33.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

My Lovely Planet-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2368 (-47.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle My Lovely Planet (MLC)?

Tarkista My Lovely Planet-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

My Lovely Planet on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja My Lovely Planet-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MLC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue My Lovely Planet-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään My Lovely Planet-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

My Lovely Planet-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon My Lovely Planet (MLC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko My Lovely Planet (MLC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita My Lovely Planet-rahakkeelle.

Tarkista My Lovely Planet-rahakkeen hintaennuste nyt!

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tokenomiikka

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MLC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

My Lovely Planet (MLC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa My Lovely Planet:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa My Lovely Planet MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MLC paikallisiin valuuttoihin

1 My Lovely Planet(MLC) - VND
6,931.371
1 My Lovely Planet(MLC) - AUD
A$0.40827
1 My Lovely Planet(MLC) - GBP
0.194916
1 My Lovely Planet(MLC) - EUR
0.226524
1 My Lovely Planet(MLC) - USD
$0.2634
1 My Lovely Planet(MLC) - MYR
RM1.111548
1 My Lovely Planet(MLC) - TRY
10.780962
1 My Lovely Planet(MLC) - JPY
¥38.9832
1 My Lovely Planet(MLC) - ARS
ARS$345.667722
1 My Lovely Planet(MLC) - RUB
21.222138
1 My Lovely Planet(MLC) - INR
23.000088
1 My Lovely Planet(MLC) - IDR
Rp4,318.032096
1 My Lovely Planet(MLC) - KRW
368.907504
1 My Lovely Planet(MLC) - PHP
15.055944
1 My Lovely Planet(MLC) - EGP
￡E.12.769632
1 My Lovely Planet(MLC) - BRL
R$1.440798
1 My Lovely Planet(MLC) - CAD
C$0.363492
1 My Lovely Planet(MLC) - BDT
32.034708
1 My Lovely Planet(MLC) - NGN
404.606106
1 My Lovely Planet(MLC) - COP
$1,062.09465
1 My Lovely Planet(MLC) - ZAR
R.4.667448
1 My Lovely Planet(MLC) - UAH
10.846812
1 My Lovely Planet(MLC) - VES
Bs36.0858
1 My Lovely Planet(MLC) - CLP
$255.498
1 My Lovely Planet(MLC) - PKR
Rs74.257728
1 My Lovely Planet(MLC) - KZT
141.535356
1 My Lovely Planet(MLC) - THB
฿8.602644
1 My Lovely Planet(MLC) - TWD
NT$8.031066
1 My Lovely Planet(MLC) - AED
د.إ0.966678
1 My Lovely Planet(MLC) - CHF
Fr0.21072
1 My Lovely Planet(MLC) - HKD
HK$2.057154
1 My Lovely Planet(MLC) - AMD
֏100.80318
1 My Lovely Planet(MLC) - MAD
.د.م2.373234
1 My Lovely Planet(MLC) - MXN
$4.93875
1 My Lovely Planet(MLC) - SAR
ريال0.98775
1 My Lovely Planet(MLC) - PLN
0.964044
1 My Lovely Planet(MLC) - RON
лв1.143156
1 My Lovely Planet(MLC) - SEK
kr2.531274
1 My Lovely Planet(MLC) - BGN
лв0.442512
1 My Lovely Planet(MLC) - HUF
Ft89.866812
1 My Lovely Planet(MLC) - CZK
5.57091
1 My Lovely Planet(MLC) - KWD
د.ك0.080337
1 My Lovely Planet(MLC) - ILS
0.898194
1 My Lovely Planet(MLC) - AOA
Kz241.429806
1 My Lovely Planet(MLC) - BHD
.د.ب0.0993018
1 My Lovely Planet(MLC) - BMD
$0.2634
1 My Lovely Planet(MLC) - DKK
kr1.691028
1 My Lovely Planet(MLC) - HNL
L6.924786
1 My Lovely Planet(MLC) - MUR
12.045282
1 My Lovely Planet(MLC) - NAD
$4.654278
1 My Lovely Planet(MLC) - NOK
kr2.678778
1 My Lovely Planet(MLC) - NZD
$0.450414
1 My Lovely Planet(MLC) - PAB
B/.0.2634
1 My Lovely Planet(MLC) - PGK
K1.090476
1 My Lovely Planet(MLC) - QAR
ر.ق0.958776
1 My Lovely Planet(MLC) - RSD
дин.26.555988

My Lovely Planet-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton My Lovely Planet toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen My Lovely Planet-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”My Lovely Planet”

Paljonko My Lovely Planet (MLC) on arvoltaan tänään?
MLC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2634 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MLC-USD-parin nykyinen hinta?
MLC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2634. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on My Lovely Planet-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MLC markkina-arvo on $ 19.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.18M USD.
Mikä oli MLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MLC saavutti ATH-hinnaksi 0.9810564877928539 USD.
Mikä oli MLC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MLC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.07323672467418013 USD.
Mikä on MLC-rahakkeen treidausvolyymi?
MLC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.05K USD.
Nouseeko MLC tänä vuonna korkeammalle?
MLC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MLC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:19:22 (UTC+8)

My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

