My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598
24 h:n matalin
$ 0.2762
$ 0.2762$ 0.2762
24 h:n korkein
$ 0.2598
$ 0.2598$ 0.2598
$ 0.2762
$ 0.2762$ 0.2762
$ 0.9810564877928539
$ 0.9810564877928539$ 0.9810564877928539
$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013
-1.43%
-1.23%
+3.29%
+3.29%
My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2634. Viimeisen 24 tunnin aikana MLC on vaihdellut alimmillaan $ 0.2598 ja korkeimmillaan $ 0.2762 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MLC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9810564877928539, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.07323672467418013.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MLC on muuttunut -1.43% viimeisen tunnin aikana, -1.23% 24 tunnin aikana ja +3.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen markkinatiedot
No.894
$ 19.01M
$ 19.01M$ 19.01M
$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K
$ 60.58M
$ 60.58M$ 60.58M
72.18M
72.18M 72.18M
229,999,998
229,999,998 229,999,998
229,999,998
229,999,998 229,999,998
31.38%
MATIC
My Lovely Planet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.05K. MLC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.18M ja sen kokonaistarjonta on 229999998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.58M.
My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän My Lovely Planet-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00328
-1.23%
30 päivää
$ -0.087
-24.83%
60 päivää
$ +0.0656
+33.16%
90 päivää
$ -0.2368
-47.35%
My Lovely Planet-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MLC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00328 (-1.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
My Lovely Planet 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.087 (-24.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
My Lovely Planet-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MLC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0656 (+33.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
My Lovely Planet-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2368 (-47.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle My Lovely Planet (MLC)?
My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.
My Lovely Planet on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja My Lovely Planet-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MLC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue My Lovely Planet-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään My Lovely Planet-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
My Lovely Planet-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon My Lovely Planet (MLC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko My Lovely Planet (MLC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita My Lovely Planet-rahakkeelle.
My Lovely Planet (MLC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MLC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
My Lovely Planet (MLC) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa My Lovely Planet:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa My Lovely Planet MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.