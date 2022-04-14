Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mr. Miggles (MIGGLES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen tiedot Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Virallinen verkkosivusto: https://miggles.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Osta MIGGLES-rahaketta nyt!

Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 32.48M $ 32.48M $ 32.48M Kokonaistarjonta: $ 958.77M $ 958.77M $ 958.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 957.37M $ 957.37M $ 957.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 32.53M $ 32.53M $ 32.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Kaikkien aikojen alin: $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 Nykyinen hinta: $ 0.03393 $ 0.03393 $ 0.03393 Lue lisää Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen hinnasta

Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MIGGLES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MIGGLES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MIGGLES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MIGGLES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MIGGLES-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MIGGLES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MIGGLES-rahakkeita MEXCistä nyt!

Mr. Miggles (MIGGLES) -rahakkeen hintahistoria MIGGLES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MIGGLES-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MIGGLES-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MIGGLES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MIGGLES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MIGGLES-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!