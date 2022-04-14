cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu cat in a dogs world (MEW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tiedot Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. Virallinen verkkosivusto: https://mew.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 Osta MEW-rahaketta nyt!

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 275.20M $ 275.20M $ 275.20M Kokonaistarjonta: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Kierrossa oleva tarjonta: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 275.20M $ 275.20M $ 275.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 Nykyinen hinta: $ 0.003096 $ 0.003096 $ 0.003096 Lue lisää cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen hinnasta

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MEW-rahakkeita MEXCistä nyt!

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen hintahistoria MEW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEW-rahakkeen hintaennuste nyt!

