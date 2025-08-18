Lisätietoja MEW-rahakkeesta

cat in a dogs world-logo

cat in a dogs world – hinta (MEW)

1MEW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002882
$0.002882$0.002882
+1.40%1D
USD
Reaaliaikainen cat in a dogs world (MEW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:07:59 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002817
$ 0.002817$ 0.002817
24 h:n matalin
$ 0.002994
$ 0.002994$ 0.002994
24 h:n korkein

$ 0.002817
$ 0.002817$ 0.002817

$ 0.002994
$ 0.002994$ 0.002994

$ 0.01287879620196633
$ 0.01287879620196633$ 0.01287879620196633

$ 0.000844011049572498
$ 0.000844011049572498$ 0.000844011049572498

+0.87%

+1.40%

-7.19%

-7.19%

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00288. Viimeisen 24 tunnin aikana MEW on vaihdellut alimmillaan $ 0.002817 ja korkeimmillaan $ 0.002994 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01287879620196633, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000844011049572498.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEW on muuttunut +0.87% viimeisen tunnin aikana, +1.40% 24 tunnin aikana ja -7.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen markkinatiedot

No.176

$ 256.00M
$ 256.00M$ 256.00M

$ 756.63K
$ 756.63K$ 756.63K

$ 256.00M
$ 256.00M$ 256.00M

88.89B
88.89B 88.89B

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888

100.00%

0.01%

SOL

cat in a dogs world-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 256.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 756.63K. MEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.89B ja sen kokonaistarjonta on 88888888888. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 256.00M.

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän cat in a dogs world-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00003979+1.40%
30 päivää$ -0.001112-27.86%
60 päivää$ +0.000641+28.62%
90 päivää$ -0.001282-30.81%
cat in a dogs world-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003979 (+1.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

cat in a dogs world 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001112 (-27.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

cat in a dogs world-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000641 (+28.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

cat in a dogs world-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001282 (-30.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle cat in a dogs world (MEW)?

Tarkista cat in a dogs world-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on cat in a dogs world (MEW)

Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.

cat in a dogs world on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja cat in a dogs world-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEW-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue cat in a dogs world-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään cat in a dogs world-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

cat in a dogs world-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon cat in a dogs world (MEW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cat in a dogs world (MEW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cat in a dogs world-rahakkeelle.

Tarkista cat in a dogs world-rahakkeen hintaennuste nyt!

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tokenomiikka

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

cat in a dogs world (MEW) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa cat in a dogs world:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa cat in a dogs world MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MEW paikallisiin valuuttoihin

1 cat in a dogs world(MEW) - VND
75.7872
1 cat in a dogs world(MEW) - AUD
A$0.004464
1 cat in a dogs world(MEW) - GBP
0.0021312
1 cat in a dogs world(MEW) - EUR
0.0024768
1 cat in a dogs world(MEW) - USD
$0.00288
1 cat in a dogs world(MEW) - MYR
RM0.0121536
1 cat in a dogs world(MEW) - TRY
0.1178784
1 cat in a dogs world(MEW) - JPY
¥0.42624
1 cat in a dogs world(MEW) - ARS
ARS$3.7844928
1 cat in a dogs world(MEW) - RUB
0.2320416
1 cat in a dogs world(MEW) - INR
0.2513088
1 cat in a dogs world(MEW) - IDR
Rp47.2131072
1 cat in a dogs world(MEW) - KRW
4.0336128
1 cat in a dogs world(MEW) - PHP
0.1646496
1 cat in a dogs world(MEW) - EGP
￡E.0.1396512
1 cat in a dogs world(MEW) - BRL
R$0.0157536
1 cat in a dogs world(MEW) - CAD
C$0.0039744
1 cat in a dogs world(MEW) - BDT
0.3502656
1 cat in a dogs world(MEW) - NGN
4.4239392
1 cat in a dogs world(MEW) - COP
$11.61288
1 cat in a dogs world(MEW) - ZAR
R.0.0510624
1 cat in a dogs world(MEW) - UAH
0.1185984
1 cat in a dogs world(MEW) - VES
Bs0.39456
1 cat in a dogs world(MEW) - CLP
$2.7936
1 cat in a dogs world(MEW) - PKR
Rs0.8119296
1 cat in a dogs world(MEW) - KZT
1.5475392
1 cat in a dogs world(MEW) - THB
฿0.0940608
1 cat in a dogs world(MEW) - TWD
NT$0.0878688
1 cat in a dogs world(MEW) - AED
د.إ0.0105696
1 cat in a dogs world(MEW) - CHF
Fr0.002304
1 cat in a dogs world(MEW) - HKD
HK$0.0224928
1 cat in a dogs world(MEW) - AMD
֏1.102176
1 cat in a dogs world(MEW) - MAD
.د.م0.0259488
1 cat in a dogs world(MEW) - MXN
$0.0540288
1 cat in a dogs world(MEW) - SAR
ريال0.0108
1 cat in a dogs world(MEW) - PLN
0.0105408
1 cat in a dogs world(MEW) - RON
лв0.012528
1 cat in a dogs world(MEW) - SEK
kr0.0277056
1 cat in a dogs world(MEW) - BGN
лв0.0048384
1 cat in a dogs world(MEW) - HUF
Ft0.9832608
1 cat in a dogs world(MEW) - CZK
0.0609408
1 cat in a dogs world(MEW) - KWD
د.ك0.0008784
1 cat in a dogs world(MEW) - ILS
0.0098208
1 cat in a dogs world(MEW) - AOA
Kz2.6397792
1 cat in a dogs world(MEW) - BHD
.د.ب0.00108576
1 cat in a dogs world(MEW) - BMD
$0.00288
1 cat in a dogs world(MEW) - DKK
kr0.0184896
1 cat in a dogs world(MEW) - HNL
L0.0757152
1 cat in a dogs world(MEW) - MUR
0.1317024
1 cat in a dogs world(MEW) - NAD
$0.0508896
1 cat in a dogs world(MEW) - NOK
kr0.0292896
1 cat in a dogs world(MEW) - NZD
$0.0049248
1 cat in a dogs world(MEW) - PAB
B/.0.00288
1 cat in a dogs world(MEW) - PGK
K0.0119232
1 cat in a dogs world(MEW) - QAR
ر.ق0.0104832
1 cat in a dogs world(MEW) - RSD
дин.0.2906496

cat in a dogs world-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton cat in a dogs world toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen cat in a dogs world-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”cat in a dogs world”

Paljonko cat in a dogs world (MEW) on arvoltaan tänään?
MEW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00288 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEW-USD-parin nykyinen hinta?
MEW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00288. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on cat in a dogs world-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEW markkina-arvo on $ 256.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.89B USD.
Mikä oli MEW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEW saavutti ATH-hinnaksi 0.01287879620196633 USD.
Mikä oli MEW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000844011049572498 USD.
Mikä on MEW-rahakkeen treidausvolyymi?
MEW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 756.63K USD.
Nouseeko MEW tänä vuonna korkeammalle?
MEW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:07:59 (UTC+8)

cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

