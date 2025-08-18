cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002817
$ 0.002817$ 0.002817
24 h:n matalin
$ 0.002994
$ 0.002994$ 0.002994
24 h:n korkein
$ 0.002817
$ 0.002817$ 0.002817
$ 0.002994
$ 0.002994$ 0.002994
$ 0.01287879620196633
$ 0.01287879620196633$ 0.01287879620196633
$ 0.000844011049572498
$ 0.000844011049572498$ 0.000844011049572498
+0.87%
+1.40%
-7.19%
-7.19%
cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00288. Viimeisen 24 tunnin aikana MEW on vaihdellut alimmillaan $ 0.002817 ja korkeimmillaan $ 0.002994 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01287879620196633, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000844011049572498.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MEW on muuttunut +0.87% viimeisen tunnin aikana, +1.40% 24 tunnin aikana ja -7.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen markkinatiedot
No.176
$ 256.00M
$ 256.00M$ 256.00M
$ 756.63K
$ 756.63K$ 756.63K
$ 256.00M
$ 256.00M$ 256.00M
88.89B
88.89B 88.89B
88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888
88,888,888,888
88,888,888,888 88,888,888,888
100.00%
0.01%
SOL
cat in a dogs world-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 256.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 756.63K. MEW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 88.89B ja sen kokonaistarjonta on 88888888888. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 256.00M.
cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän cat in a dogs world-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00003979
+1.40%
30 päivää
$ -0.001112
-27.86%
60 päivää
$ +0.000641
+28.62%
90 päivää
$ -0.001282
-30.81%
cat in a dogs world-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MEW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003979 (+1.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
cat in a dogs world 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001112 (-27.86%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
cat in a dogs world-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000641 (+28.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
cat in a dogs world-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001282 (-30.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle cat in a dogs world (MEW)?
Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins.
cat in a dogs world on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja cat in a dogs world-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MEW-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue cat in a dogs world-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään cat in a dogs world-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
cat in a dogs world-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon cat in a dogs world (MEW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cat in a dogs world (MEW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cat in a dogs world-rahakkeelle.
cat in a dogs world (MEW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
cat in a dogs world (MEW) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa cat in a dogs world:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa cat in a dogs world MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.