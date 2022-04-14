Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Memes AI (MEMESAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen tiedot Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Block Explorer: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump Osta MEMESAI-rahaketta nyt!

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Kokonaistarjonta: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.125678 $ 0.125678 $ 0.125678 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 Nykyinen hinta: $ 0.001541 $ 0.001541 $ 0.001541 Lue lisää Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen hinnasta

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEMESAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEMESAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEMESAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEMESAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEMESAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEMESAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MEMESAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen hintahistoria MEMESAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEMESAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEMESAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEMESAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEMESAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEMESAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

