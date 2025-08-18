Lisätietoja MEMESAI-rahakkeesta

Memes AI-logo

Memes AI – hinta (MEMESAI)

1MEMESAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.08%1D
USD
Reaaliaikainen Memes AI (MEMESAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:07:34 (UTC+8)

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.88%

-1.08%

-20.04%

-20.04%

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001369. Viimeisen 24 tunnin aikana MEMESAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.001352 ja korkeimmillaan $ 0.001479 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MEMESAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12458044404213776, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000635680790328.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MEMESAI on muuttunut +0.88% viimeisen tunnin aikana, -1.08% 24 tunnin aikana ja -20.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.1965

100.00%

SOL

Memes AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.06K. MEMESAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M ja sen kokonaistarjonta on 999971048.5. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.37M.

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Memes AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001495-1.08%
30 päivää$ -0.000929-40.43%
60 päivää$ -0.000068-4.74%
90 päivää$ -0.001517-52.57%
Memes AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MEMESAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001495 (-1.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Memes AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000929 (-40.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Memes AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MEMESAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000068 (-4.74%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Memes AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001517 (-52.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Memes AI (MEMESAI)?

Tarkista Memes AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Memes AI (MEMESAI)

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

Memes AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Memes AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MEMESAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Memes AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Memes AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Memes AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Memes AI (MEMESAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Memes AI (MEMESAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Memes AI-rahakkeelle.

Tarkista Memes AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen tokenomiikka

Memes AI (MEMESAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MEMESAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Memes AI (MEMESAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Memes AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Memes AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Memes AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Memes AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Memes AI”

Paljonko Memes AI (MEMESAI) on arvoltaan tänään?
MEMESAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001369 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MEMESAI-USD-parin nykyinen hinta?
MEMESAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001369. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Memes AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MEMESAI markkina-arvo on $ 1.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MEMESAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MEMESAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.97M USD.
Mikä oli MEMESAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MEMESAI saavutti ATH-hinnaksi 0.12458044404213776 USD.
Mikä oli MEMESAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MEMESAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000635680790328 USD.
Mikä on MEMESAI-rahakkeen treidausvolyymi?
MEMESAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.06K USD.
Nouseeko MEMESAI tänä vuonna korkeammalle?
MEMESAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MEMESAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

