MEMES (MEMES) -rahakkeen tiedot $MEMES is an index of the Top-10 meme coins on CoinMarketCap, calculated using a unique formula. Virallinen verkkosivusto: https://memes.family/ Valkoinen paperi: https://memes.family/whitepaper Block Explorer: https://tonviewer.com/EQACQgOerREZ0dzqmDfyRYSryrNJCQbdNL8pxxgICenLElMM Osta MEMES-rahaketta nyt!

MEMES (MEMES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MEMES (MEMES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 123.00B $ 123.00B $ 123.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00477 $ 0.00477 $ 0.00477 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000068422614663508 $ 0.000068422614663508 $ 0.000068422614663508 Nykyinen hinta: $ 0.00008838 $ 0.00008838 $ 0.00008838 Lue lisää MEMES (MEMES) -rahakkeen hinnasta

MEMES (MEMES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MEMES (MEMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MEMES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEMES-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MEMES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEMES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MEMES-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MEMES (MEMES) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MEMES-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MEMES-rahakkeita MEXCistä nyt!

MEMES (MEMES) -rahakkeen hintahistoria MEMES -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MEMES-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MEMES-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MEMES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEMES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MEMES-rahakkeen hintaennuste nyt!

