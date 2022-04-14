MASS (MASS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MASS (MASS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MASS (MASS) -rahakkeen tiedot MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains. Virallinen verkkosivusto: https://massnet.org Valkoinen paperi: https://docs.massnet.org/en/ Block Explorer: https://explorer.masscafe.cn/ Osta MASS-rahaketta nyt!

MASS (MASS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MASS (MASS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 79.12K $ 79.12K $ 79.12K Kokonaistarjonta: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M Kierrossa oleva tarjonta: $ 98.03M $ 98.03M $ 98.03M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 166.62K $ 166.62K $ 166.62K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.92498 $ 1.92498 $ 1.92498 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 $ 0.000402891381281833 Nykyinen hinta: $ 0.0008071 $ 0.0008071 $ 0.0008071 Lue lisää MASS (MASS) -rahakkeen hinnasta

MASS (MASS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MASS (MASS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MASS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MASS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MASS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MASS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MASS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään MASS (MASS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MASS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MASS-rahakkeita MEXCistä nyt!

MASS (MASS) -rahakkeen hintahistoria MASS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MASS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MASS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MASS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MASS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MASS-rahakkeen hintaennuste nyt!

