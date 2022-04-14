Masa (MASA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Masa (MASA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Masa (MASA) -rahakkeen tiedot Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.masa.ai Valkoinen paperi: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092 Osta MASA-rahaketta nyt!

Masa (MASA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Masa (MASA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.30M $ 18.30M $ 18.30M Kokonaistarjonta: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.62M $ 24.62M $ 24.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 2 $ 2 $ 2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 Nykyinen hinta: $ 0.01572 $ 0.01572 $ 0.01572 Lue lisää Masa (MASA) -rahakkeen hinnasta

Masa (MASA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Masa (MASA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MASA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MASA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MASA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MASA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MASA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Masa (MASA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MASA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MASA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Masa (MASA) -rahakkeen hintahistoria MASA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MASA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MASA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MASA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MASA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MASA-rahakkeen hintaennuste nyt!

