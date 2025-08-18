Lisätietoja LUNAI-rahakkeesta

Luna by Virtuals-logo

Luna by Virtuals – hinta (LUNAI)

$0.014607
+0.07%1D
Reaaliaikainen Luna by Virtuals (LUNAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:13:14 (UTC+8)

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.014455
24 h:n matalin
$ 0.015952
24 h:n korkein

$ 0.014455
$ 0.015952
$ 12.765823816951123
$ 0.000061496208216134
+0.06%

+0.07%

-8.66%

-8.66%

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.014604. Viimeisen 24 tunnin aikana LUNAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.014455 ja korkeimmillaan $ 0.015952 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUNAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.765823816951123, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000061496208216134.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUNAI on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja -8.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.983

$ 14.60M
$ 56.92K
$ 14.60M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BASE

Luna by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.92K. LUNAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.60M.

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Luna by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001022+0.07%
30 päivää$ -0.00961-39.69%
60 päivää$ +0.001284+9.63%
90 päivää$ -0.008171-35.88%
Luna by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LUNAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001022 (+0.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Luna by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00961 (-39.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Luna by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LUNAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001284 (+9.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Luna by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.008171 (-35.88%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Luna by Virtuals (LUNAI)?

Tarkista Luna by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Luna by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LUNAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Luna by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Luna by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Luna by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Luna by Virtuals (LUNAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Luna by Virtuals (LUNAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Luna by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Luna by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tokenomiikka

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUNAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Luna by Virtuals (LUNAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Luna by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Luna by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LUNAI paikallisiin valuuttoihin

1 Luna by Virtuals(LUNAI) - VND
384.30426
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - AUD
A$0.0226362
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - GBP
0.01080696
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - EUR
0.01255944
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - USD
$0.014604
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - MYR
RM0.06162888
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - TRY
0.59759568
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - JPY
¥2.161392
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - ARS
ARS$19.16526732
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - RUB
1.17649824
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - INR
1.27522128
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - IDR
Rp239.40979776
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - KRW
20.4251544
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - PHP
0.83520276
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - EGP
￡E.0.70800192
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - BRL
R$0.08002992
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - CAD
C$0.02015352
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - BDT
1.77613848
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - NGN
22.43305836
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - COP
$58.886979
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - ZAR
R.0.25907496
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - UAH
0.60139272
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - VES
Bs2.000748
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - CLP
$14.16588
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - PKR
Rs4.11715968
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - KZT
7.84731336
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - THB
฿0.47711268
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - TWD
NT$0.445422
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - AED
د.إ0.05359668
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - CHF
Fr0.0116832
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - HKD
HK$0.11405724
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - AMD
֏5.5889508
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - MAD
.د.م0.13158204
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - MXN
$0.27397104
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - SAR
ريال0.054765
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - PLN
0.05345064
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - RON
лв0.0635274
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - SEK
kr0.14034444
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - BGN
лв0.02453472
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - HUF
Ft4.98931056
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - CZK
0.30916668
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - KWD
د.ك0.00445422
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - ILS
0.04979964
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - AOA
Kz13.38588036
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - BHD
.د.ب0.005505708
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - BMD
$0.014604
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - DKK
kr0.09375768
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - HNL
L0.38393916
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - MUR
0.66784092
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - NAD
$0.25805268
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - NOK
kr0.14866872
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - NZD
$0.02497284
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - PAB
B/.0.014604
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - PGK
K0.06046056
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - QAR
ر.ق0.05315856
1 Luna by Virtuals(LUNAI) - RSD
дин.1.47368964

Luna by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Luna by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Luna by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Luna by Virtuals”

Paljonko Luna by Virtuals (LUNAI) on arvoltaan tänään?
LUNAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.014604 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUNAI-USD-parin nykyinen hinta?
LUNAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.014604. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Luna by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUNAI markkina-arvo on $ 14.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUNAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUNAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli LUNAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUNAI saavutti ATH-hinnaksi 12.765823816951123 USD.
Mikä oli LUNAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUNAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000061496208216134 USD.
Mikä on LUNAI-rahakkeen treidausvolyymi?
LUNAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.92K USD.
Nouseeko LUNAI tänä vuonna korkeammalle?
LUNAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUNAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

