Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Luna by Virtuals (LUNAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tiedot LUNAI is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Block Explorer: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Osta LUNAI-rahaketta nyt!

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.79M $ 15.79M $ 15.79M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.79M $ 15.79M $ 15.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 Nykyinen hinta: $ 0.015787 $ 0.015787 $ 0.015787 Lue lisää Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen hinnasta

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LUNAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUNAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LUNAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUNAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LUNAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LUNAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LUNAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Luna by Virtuals (LUNAI) -rahakkeen hintahistoria LUNAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LUNAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LUNAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LUNAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LUNAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LUNAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

