Livepeer (LPT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Livepeer (LPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Livepeer (LPT) -rahakkeen tiedot Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Virallinen verkkosivusto: https://livepeer.org/ Valkoinen paperi: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Block Explorer: https://explorer.livepeer.org/

Livepeer (LPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Livepeer (LPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 292.76M Kokonaistarjonta: $ 43.70M Kierrossa oleva tarjonta: $ 43.70M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 292.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 99.777 Kaikkien aikojen alin: $ 0.420586727745 Nykyinen hinta: $ 6.7

Livepeer (LPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Livepeer (LPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Livepeer (LPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Livepeer (LPT) -rahakkeen hintahistoria LPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

