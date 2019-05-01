Lisätietoja LPT-rahakkeesta

LPT-rahakkeen hintatiedot

LPT-rahakkeen valkoinen paperi

LPT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LPT-rahakkeen tokenomiikka

LPT-rahakkeen hintaennuste

LPT-rahakkeen historia

LPT-osto-opas

LPT/fiat-valuuttamuunnin

LPT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Livepeer-logo

Livepeer – hinta (LPT)

1LPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.199
$6.199$6.199
-0.17%1D
USD
Reaaliaikainen Livepeer (LPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:12:16 (UTC+8)

Livepeer (LPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 6.188
$ 6.188$ 6.188
24 h:n matalin
$ 6.48
$ 6.48$ 6.48
24 h:n korkein

$ 6.188
$ 6.188$ 6.188

$ 6.48
$ 6.48$ 6.48

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745$ 0.420586727745

-0.82%

-0.16%

-4.37%

-4.37%

Livepeer (LPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 6.199. Viimeisen 24 tunnin aikana LPT on vaihdellut alimmillaan $ 6.188 ja korkeimmillaan $ 6.48 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 100.24478173730876, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.420586727745.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LPT on muuttunut -0.82% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -4.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Livepeer (LPT) -rahakkeen markkinatiedot

No.169

$ 270.32M
$ 270.32M$ 270.32M

$ 903.22K
$ 903.22K$ 903.22K

$ 270.32M
$ 270.32M$ 270.32M

43.61M
43.61M 43.61M

--
----

43,606,653.81305624
43,606,653.81305624 43,606,653.81305624

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

Livepeer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 270.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 903.22K. LPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.61M ja sen kokonaistarjonta on 43606653.81305624. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 270.32M.

Livepeer (LPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Livepeer-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.01056-0.16%
30 päivää$ -1.336-17.74%
60 päivää$ +0.775+14.28%
90 päivää$ +0.581+10.34%
Livepeer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LPT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01056 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Livepeer 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.336 (-17.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Livepeer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LPT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.775 (+14.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Livepeer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.581 (+10.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Livepeer (LPT)?

Tarkista Livepeer-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Livepeer-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LPT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Livepeer-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Livepeer-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Livepeer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Livepeer (LPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Livepeer (LPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Livepeer-rahakkeelle.

Tarkista Livepeer-rahakkeen hintaennuste nyt!

Livepeer (LPT) -rahakkeen tokenomiikka

Livepeer (LPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Livepeer (LPT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Livepeer:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Livepeer MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LPT paikallisiin valuuttoihin

1 Livepeer(LPT) - VND
163,126.685
1 Livepeer(LPT) - AUD
A$9.60845
1 Livepeer(LPT) - GBP
4.58726
1 Livepeer(LPT) - EUR
5.33114
1 Livepeer(LPT) - USD
$6.199
1 Livepeer(LPT) - MYR
RM26.15978
1 Livepeer(LPT) - TRY
253.66308
1 Livepeer(LPT) - JPY
¥917.452
1 Livepeer(LPT) - ARS
ARS$8,135.13367
1 Livepeer(LPT) - RUB
499.39144
1 Livepeer(LPT) - INR
541.29668
1 Livepeer(LPT) - IDR
Rp101,622.93456
1 Livepeer(LPT) - KRW
8,669.9214
1 Livepeer(LPT) - PHP
354.52081
1 Livepeer(LPT) - EGP
￡E.300.52752
1 Livepeer(LPT) - BRL
R$33.97052
1 Livepeer(LPT) - CAD
C$8.55462
1 Livepeer(LPT) - BDT
753.92238
1 Livepeer(LPT) - NGN
9,522.22191
1 Livepeer(LPT) - COP
$24,995.91775
1 Livepeer(LPT) - ZAR
R.109.97026
1 Livepeer(LPT) - UAH
255.27482
1 Livepeer(LPT) - VES
Bs849.263
1 Livepeer(LPT) - CLP
$6,013.03
1 Livepeer(LPT) - PKR
Rs1,747.62208
1 Livepeer(LPT) - KZT
3,330.97066
1 Livepeer(LPT) - THB
฿202.52133
1 Livepeer(LPT) - TWD
NT$189.0695
1 Livepeer(LPT) - AED
د.إ22.75033
1 Livepeer(LPT) - CHF
Fr4.9592
1 Livepeer(LPT) - HKD
HK$48.41419
1 Livepeer(LPT) - AMD
֏2,372.3573
1 Livepeer(LPT) - MAD
.د.م55.85299
1 Livepeer(LPT) - MXN
$116.29324
1 Livepeer(LPT) - SAR
ريال23.24625
1 Livepeer(LPT) - PLN
22.68834
1 Livepeer(LPT) - RON
лв26.96565
1 Livepeer(LPT) - SEK
kr59.57239
1 Livepeer(LPT) - BGN
лв10.41432
1 Livepeer(LPT) - HUF
Ft2,117.82636
1 Livepeer(LPT) - CZK
131.23283
1 Livepeer(LPT) - KWD
د.ك1.890695
1 Livepeer(LPT) - ILS
21.13859
1 Livepeer(LPT) - AOA
Kz5,681.94141
1 Livepeer(LPT) - BHD
.د.ب2.337023
1 Livepeer(LPT) - BMD
$6.199
1 Livepeer(LPT) - DKK
kr39.79758
1 Livepeer(LPT) - HNL
L162.97171
1 Livepeer(LPT) - MUR
283.48027
1 Livepeer(LPT) - NAD
$109.53633
1 Livepeer(LPT) - NOK
kr63.10582
1 Livepeer(LPT) - NZD
$10.60029
1 Livepeer(LPT) - PAB
B/.6.199
1 Livepeer(LPT) - PGK
K25.66386
1 Livepeer(LPT) - QAR
ر.ق22.56436
1 Livepeer(LPT) - RSD
дин.625.54109

Livepeer-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Livepeer toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Livepeer-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Livepeer”

Paljonko Livepeer (LPT) on arvoltaan tänään?
LPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.199 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LPT-USD-parin nykyinen hinta?
LPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.199. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Livepeer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LPT markkina-arvo on $ 270.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.61M USD.
Mikä oli LPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LPT saavutti ATH-hinnaksi 100.24478173730876 USD.
Mikä oli LPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.420586727745 USD.
Mikä on LPT-rahakkeen treidausvolyymi?
LPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 903.22K USD.
Nouseeko LPT tänä vuonna korkeammalle?
LPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:12:16 (UTC+8)

Livepeer (LPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LPT-USD-laskin

Summa

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 6.199 USD

Treidaa LPT-rahaketta

LPTUSDT
$6.199
$6.199$6.199
-0.27%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu