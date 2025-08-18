League of Traders (LOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01826
24 h:n matalin
$ 0.01942
24 h:n korkein
$ 0.01826
$ 0.01942
$ 0.04825600350990213
$ 0.015383668681937546
-0.06%
-0.97%
-6.71%
-6.71%
League of Traders (LOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01837. Viimeisen 24 tunnin aikana LOT on vaihdellut alimmillaan $ 0.01826 ja korkeimmillaan $ 0.01942 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04825600350990213, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.015383668681937546.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LOT on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja -6.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
League of Traders (LOT) -rahakkeen markkinatiedot
No.1689
$ 2.79M
$ 53.94K
$ 18.37M
151.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.19%
BSC
League of Traders-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.94K. LOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 151.94M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.37M.
League of Traders (LOT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän League of Traders-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0001799
-0.97%
30 päivää
$ -0.00141
-7.13%
60 päivää
$ -0.00082
-4.28%
90 päivää
$ +0.01337
+267.40%
League of Traders-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään LOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001799 (-0.97%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
League of Traders 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00141 (-7.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
League of Traders-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00082 (-4.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
League of Traders-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01337 (+267.40%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle League of Traders (LOT)?
A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!
League of Traders-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon League of Traders (LOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko League of Traders (LOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita League of Traders-rahakkeelle.
League of Traders (LOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
League of Traders (LOT) -ostamisen perusteet
