League of Traders (LOT) -rahakkeen tiedot A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Virallinen verkkosivusto: https://leagueoftraders.io Valkoinen paperi: https://docs.leagueoftraders.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd

League of Traders (LOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu League of Traders (LOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 163.89M $ 163.89M $ 163.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Nykyinen hinta: $ 0.01914 $ 0.01914 $ 0.01914 Lue lisää League of Traders (LOT) -rahakkeen hinnasta

League of Traders (LOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset League of Traders (LOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

League of Traders (LOT) -rahakkeen hintahistoria LOT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LOT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LOT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

