LITAS – hinta (LITAS)
Reaaliaikainen LITAS (LITAS) -hinta on tänään $ 0.2139, ja se on muuttunut 18.93 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen LITAS-USD-muuntokurssi on $ 0.2139 per LITAS.
LITAS on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on --, ja sen kierrossa oleva tarjonta on -- LITAS. Viimeisen 24 tunnin aikana LITAS-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.2065 (alin) ja $ 0.2674 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli --, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli --.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, LITAS liikkui -0.24% viimeisen tunnin aikana ja -22.34% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 67.17K.
LITAS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.17K. LITAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.39M.
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän LITAS-hinnanmuutoksia:
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.049783
|-18.93%
|30 päivää
|$ -0.0349
|-14.03%
|60 päivää
|$ -0.1501
|-41.24%
|90 päivää
|$ -0.006
|-2.73%
Tänään LITAS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.049783 (-18.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0349 (-14.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LITAS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1501 (-41.24%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.006 (-2.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle LITAS (LITAS)?
Tarkista LITAS-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.
Vuonna 2040 LITAS-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
Oletko valmis aloittamaan LITAS-rahakkeella? LITAS-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa LITAS. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan LITAS (LITAS) -rahakkeen ostamisen.
LITAS-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi
Ostamalla LITAS (LITAS) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.
Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin
Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.
Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.
Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton LITAS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:
