LITAS (LITAS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu LITAS (LITAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:39:33 (UTC+8)
LITAS (LITAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu LITAS (LITAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 22.18M
$ 22.18M$ 22.18M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.8299
$ 0.8299$ 0.8299
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
$ 0.2218
$ 0.2218$ 0.2218

LITAS (LITAS) -rahakkeen tiedot

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

Virallinen verkkosivusto:
https://litas.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.google.com/document/d/1anrIDkB8AkIy3COgw5XAaOfsb9a2JiFj5EUaK6DEurQ/edit?tab=t.0#heading=h.81se9b2fpcry
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xfa63503f9e61fd59cbea137c122fa55c2daff14a

LITAS (LITAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

LITAS (LITAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LITAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LITAS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LITAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LITAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

