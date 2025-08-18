Lisätietoja LIFE-rahakkeesta

Life Crypto-logo

Life Crypto – hinta (LIFE)

1LIFE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00004696
$0.00004696$0.00004696
+1.93%1D
USD
Reaaliaikainen Life Crypto (LIFE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:45 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00004578
$ 0.00004578$ 0.00004578
24 h:n matalin
$ 0.0000472
$ 0.0000472$ 0.0000472
24 h:n korkein

$ 0.00004578
$ 0.00004578$ 0.00004578

$ 0.0000472
$ 0.0000472$ 0.0000472

$ 0.041196202448284376
$ 0.041196202448284376$ 0.041196202448284376

$ 0.000024382260659893
$ 0.000024382260659893$ 0.000024382260659893

+0.32%

+1.93%

+8.12%

+8.12%

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00004686. Viimeisen 24 tunnin aikana LIFE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00004578 ja korkeimmillaan $ 0.0000472 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LIFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.041196202448284376, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000024382260659893.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LIFE on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, +1.93% 24 tunnin aikana ja +8.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen markkinatiedot

No.2823

$ 123.30K
$ 123.30K$ 123.30K

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 468.60K
$ 468.60K$ 468.60K

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.31%

ETH

Life Crypto-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 123.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.17K. LIFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.63B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 468.60K.

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Life Crypto-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000008892+1.93%
30 päivää$ -0.00000414-8.12%
60 päivää$ +0.00000215+4.80%
90 päivää$ +0.00000591+14.43%
Life Crypto-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LIFE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000008892 (+1.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Life Crypto 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00000414 (-8.12%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Life Crypto-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LIFE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000215 (+4.80%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Life Crypto-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00000591 (+14.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Life Crypto (LIFE)?

Tarkista Life Crypto-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Life Crypto-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LIFE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Life Crypto-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Life Crypto-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Life Crypto-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Life Crypto (LIFE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Life Crypto (LIFE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Life Crypto-rahakkeelle.

Tarkista Life Crypto-rahakkeen hintaennuste nyt!

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tokenomiikka

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LIFE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Life Crypto (LIFE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Life Crypto:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Life Crypto MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LIFE paikallisiin valuuttoihin

1 Life Crypto(LIFE) - VND
1.2331209
1 Life Crypto(LIFE) - AUD
A$0.000072633
1 Life Crypto(LIFE) - GBP
0.0000346764
1 Life Crypto(LIFE) - EUR
0.0000402996
1 Life Crypto(LIFE) - USD
$0.00004686
1 Life Crypto(LIFE) - MYR
RM0.0001977492
1 Life Crypto(LIFE) - TRY
0.0019179798
1 Life Crypto(LIFE) - JPY
¥0.00693528
1 Life Crypto(LIFE) - ARS
ARS$0.0615768516
1 Life Crypto(LIFE) - RUB
0.0037755102
1 Life Crypto(LIFE) - INR
0.0040890036
1 Life Crypto(LIFE) - IDR
Rp0.7681965984
1 Life Crypto(LIFE) - KRW
0.0656302416
1 Life Crypto(LIFE) - PHP
0.0026789862
1 Life Crypto(LIFE) - EGP
￡E.0.0022722414
1 Life Crypto(LIFE) - BRL
R$0.0002563242
1 Life Crypto(LIFE) - CAD
C$0.0000646668
1 Life Crypto(LIFE) - BDT
0.0056991132
1 Life Crypto(LIFE) - NGN
0.0719811774
1 Life Crypto(LIFE) - COP
$0.188951235
1 Life Crypto(LIFE) - ZAR
R.0.0008308278
1 Life Crypto(LIFE) - UAH
0.0019296948
1 Life Crypto(LIFE) - VES
Bs0.00641982
1 Life Crypto(LIFE) - CLP
$0.0454542
1 Life Crypto(LIFE) - PKR
Rs0.0132107712
1 Life Crypto(LIFE) - KZT
0.0251797524
1 Life Crypto(LIFE) - THB
฿0.0015304476
1 Life Crypto(LIFE) - TWD
NT$0.0014296986
1 Life Crypto(LIFE) - AED
د.إ0.0001719762
1 Life Crypto(LIFE) - CHF
Fr0.000037488
1 Life Crypto(LIFE) - HKD
HK$0.0003659766
1 Life Crypto(LIFE) - AMD
֏0.017933322
1 Life Crypto(LIFE) - MAD
.د.م0.0004222086
1 Life Crypto(LIFE) - MXN
$0.0008790936
1 Life Crypto(LIFE) - SAR
ريال0.000175725
1 Life Crypto(LIFE) - PLN
0.0001715076
1 Life Crypto(LIFE) - RON
лв0.000203841
1 Life Crypto(LIFE) - SEK
kr0.0004507932
1 Life Crypto(LIFE) - BGN
лв0.0000787248
1 Life Crypto(LIFE) - HUF
Ft0.0159984726
1 Life Crypto(LIFE) - CZK
0.0009915576
1 Life Crypto(LIFE) - KWD
د.ك0.0000142923
1 Life Crypto(LIFE) - ILS
0.0001597926
1 Life Crypto(LIFE) - AOA
Kz0.0429514074
1 Life Crypto(LIFE) - BHD
.د.ب0.00001766622
1 Life Crypto(LIFE) - BMD
$0.00004686
1 Life Crypto(LIFE) - DKK
kr0.0003008412
1 Life Crypto(LIFE) - HNL
L0.0012319494
1 Life Crypto(LIFE) - MUR
0.0021429078
1 Life Crypto(LIFE) - NAD
$0.0008280162
1 Life Crypto(LIFE) - NOK
kr0.0004765662
1 Life Crypto(LIFE) - NZD
$0.0000801306
1 Life Crypto(LIFE) - PAB
B/.0.00004686
1 Life Crypto(LIFE) - PGK
K0.0001940004
1 Life Crypto(LIFE) - QAR
ر.ق0.0001705704
1 Life Crypto(LIFE) - RSD
дин.0.0047291112

Life Crypto-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Life Crypto toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Life Crypto-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Life Crypto”

Paljonko Life Crypto (LIFE) on arvoltaan tänään?
LIFE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00004686 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LIFE-USD-parin nykyinen hinta?
LIFE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00004686. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Life Crypto-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LIFE markkina-arvo on $ 123.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LIFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LIFE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.63B USD.
Mikä oli LIFE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LIFE saavutti ATH-hinnaksi 0.041196202448284376 USD.
Mikä oli LIFE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LIFE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000024382260659893 USD.
Mikä on LIFE-rahakkeen treidausvolyymi?
LIFE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.17K USD.
Nouseeko LIFE tänä vuonna korkeammalle?
LIFE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LIFE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:45 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

