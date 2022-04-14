Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Life Crypto (LIFE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tiedot LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Virallinen verkkosivusto: https://www.lifecrypto.life/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Osta LIFE-rahaketta nyt!

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Life Crypto (LIFE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 115.75K $ 115.75K $ 115.75K Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 439.90K $ 439.90K $ 439.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 Nykyinen hinta: $ 0.00004399 $ 0.00004399 $ 0.00004399 Lue lisää Life Crypto (LIFE) -rahakkeen hinnasta

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Life Crypto (LIFE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LIFE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIFE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LIFE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIFE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Life Crypto (LIFE) -rahakkeen hintahistoria LIFE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LIFE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LIFE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LIFE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LIFE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LIFE-rahakkeen hintaennuste nyt!

