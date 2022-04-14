Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Galileo Protocol (LEOX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tiedot Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Virallinen verkkosivusto: https://www.galileoprotocol.io Valkoinen paperi: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Osta LEOX-rahaketta nyt!

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 50.67M $ 50.67M $ 50.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Nykyinen hinta: $ 0.0672 $ 0.0672 $ 0.0672 Lue lisää Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen hinnasta

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LEOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LEOX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LEOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LEOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen hintahistoria LEOX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LEOX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LEOX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LEOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LEOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LEOX-rahakkeen hintaennuste nyt!

