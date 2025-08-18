Lisätietoja LEOX-rahakkeesta

LEOX-rahakkeen hintatiedot

LEOX-rahakkeen valkoinen paperi

LEOX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LEOX-rahakkeen tokenomiikka

LEOX-rahakkeen hintaennuste

LEOX-rahakkeen historia

LEOX-osto-opas

LEOX/fiat-valuuttamuunnin

LEOX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Galileo Protocol-logo

Galileo Protocol – hinta (LEOX)

1LEOX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0619
$0.0619$0.0619
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Galileo Protocol (LEOX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:08:25 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0595
$ 0.0595$ 0.0595
24 h:n matalin
$ 0.0645
$ 0.0645$ 0.0645
24 h:n korkein

$ 0.0595
$ 0.0595$ 0.0595

$ 0.0645
$ 0.0645$ 0.0645

$ 1.9395850512596111
$ 1.9395850512596111$ 1.9395850512596111

$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367

0.00%

0.00%

-5.78%

-5.78%

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.062. Viimeisen 24 tunnin aikana LEOX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0595 ja korkeimmillaan $ 0.0645 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LEOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.9395850512596111, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03772499667759367.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LEOX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen markkinatiedot

No.4308

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.00K
$ 58.00K$ 58.00K

$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M

0.00
0.00 0.00

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,673,440
50,673,440 50,673,440

0.00%

ETH

Galileo Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.00K. LEOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 50673440. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.30M.

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Galileo Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0018-2.83%
60 päivää$ +0.0125+25.25%
90 päivää$ -0.0061-8.96%
Galileo Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LEOX-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Galileo Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0018 (-2.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Galileo Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LEOX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0125 (+25.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Galileo Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0061 (-8.96%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Galileo Protocol (LEOX)?

Tarkista Galileo Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Galileo Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Galileo Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LEOX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Galileo Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Galileo Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Galileo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Galileo Protocol (LEOX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Galileo Protocol (LEOX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Galileo Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Galileo Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tokenomiikka

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LEOX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Galileo Protocol (LEOX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Galileo Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Galileo Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LEOX paikallisiin valuuttoihin

1 Galileo Protocol(LEOX) - VND
1,631.53
1 Galileo Protocol(LEOX) - AUD
A$0.0961
1 Galileo Protocol(LEOX) - GBP
0.04588
1 Galileo Protocol(LEOX) - EUR
0.05332
1 Galileo Protocol(LEOX) - USD
$0.062
1 Galileo Protocol(LEOX) - MYR
RM0.26164
1 Galileo Protocol(LEOX) - TRY
2.53704
1 Galileo Protocol(LEOX) - JPY
¥9.176
1 Galileo Protocol(LEOX) - ARS
ARS$81.36446
1 Galileo Protocol(LEOX) - RUB
4.99472
1 Galileo Protocol(LEOX) - INR
5.41384
1 Galileo Protocol(LEOX) - IDR
Rp1,016.39328
1 Galileo Protocol(LEOX) - KRW
86.7132
1 Galileo Protocol(LEOX) - PHP
3.54578
1 Galileo Protocol(LEOX) - EGP
￡E.3.00576
1 Galileo Protocol(LEOX) - BRL
R$0.33976
1 Galileo Protocol(LEOX) - CAD
C$0.08556
1 Galileo Protocol(LEOX) - BDT
7.54044
1 Galileo Protocol(LEOX) - NGN
95.23758
1 Galileo Protocol(LEOX) - COP
$249.9995
1 Galileo Protocol(LEOX) - ZAR
R.1.09988
1 Galileo Protocol(LEOX) - UAH
2.55316
1 Galileo Protocol(LEOX) - VES
Bs8.494
1 Galileo Protocol(LEOX) - CLP
$60.14
1 Galileo Protocol(LEOX) - PKR
Rs17.47904
1 Galileo Protocol(LEOX) - KZT
33.31508
1 Galileo Protocol(LEOX) - THB
฿2.02554
1 Galileo Protocol(LEOX) - TWD
NT$1.891
1 Galileo Protocol(LEOX) - AED
د.إ0.22754
1 Galileo Protocol(LEOX) - CHF
Fr0.0496
1 Galileo Protocol(LEOX) - HKD
HK$0.48422
1 Galileo Protocol(LEOX) - AMD
֏23.7274
1 Galileo Protocol(LEOX) - MAD
.د.م0.55862
1 Galileo Protocol(LEOX) - MXN
$1.16312
1 Galileo Protocol(LEOX) - SAR
ريال0.2325
1 Galileo Protocol(LEOX) - PLN
0.22692
1 Galileo Protocol(LEOX) - RON
лв0.2697
1 Galileo Protocol(LEOX) - SEK
kr0.59582
1 Galileo Protocol(LEOX) - BGN
лв0.10416
1 Galileo Protocol(LEOX) - HUF
Ft21.18168
1 Galileo Protocol(LEOX) - CZK
1.31254
1 Galileo Protocol(LEOX) - KWD
د.ك0.01891
1 Galileo Protocol(LEOX) - ILS
0.21142
1 Galileo Protocol(LEOX) - AOA
Kz56.82858
1 Galileo Protocol(LEOX) - BHD
.د.ب0.023374
1 Galileo Protocol(LEOX) - BMD
$0.062
1 Galileo Protocol(LEOX) - DKK
kr0.39804
1 Galileo Protocol(LEOX) - HNL
L1.62998
1 Galileo Protocol(LEOX) - MUR
2.83526
1 Galileo Protocol(LEOX) - NAD
$1.09554
1 Galileo Protocol(LEOX) - NOK
kr0.63116
1 Galileo Protocol(LEOX) - NZD
$0.10602
1 Galileo Protocol(LEOX) - PAB
B/.0.062
1 Galileo Protocol(LEOX) - PGK
K0.25668
1 Galileo Protocol(LEOX) - QAR
ر.ق0.22568
1 Galileo Protocol(LEOX) - RSD
дин.6.25642

Galileo Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Galileo Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Galileo Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Galileo Protocol”

Paljonko Galileo Protocol (LEOX) on arvoltaan tänään?
LEOX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.062 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LEOX-USD-parin nykyinen hinta?
LEOX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.062. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Galileo Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LEOX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LEOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LEOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LEOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LEOX saavutti ATH-hinnaksi 1.9395850512596111 USD.
Mikä oli LEOX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LEOX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03772499667759367 USD.
Mikä on LEOX-rahakkeen treidausvolyymi?
LEOX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.00K USD.
Nouseeko LEOX tänä vuonna korkeammalle?
LEOX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LEOX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:08:25 (UTC+8)

Galileo Protocol (LEOX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

LEOX-USD-laskin

Summa

LEOX
LEOX
USD
USD

1 LEOX = 0.062 USD

Treidaa LEOX-rahaketta

LEOXUSDT
$0.0619
$0.0619$0.0619
-0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu