LocaGo (LCG) -rahakkeen tiedot LocaGo represents a pioneering platform within the Web3 GeoEconomy, leveraging Blockchain, AR, AI, and 3D technologies to seamlessly connect users with local businesses. Through the innovative use of LocaNFTs, LocaGo incentivizes user engagement, exploration, and rewards, thus catalyzing economic growth and fostering community development. Virallinen verkkosivusto: https://locago.tech/ Valkoinen paperi: https://locago.gitbook.io/locago-whitepaper-official Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xea76bd66ad2c5545973eaefd2d74a40dfe336c6e Osta LCG-rahaketta nyt!

LocaGo (LCG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu LocaGo (LCG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 $ 0.000055018344848807 Nykyinen hinta: $ 0.0002117 $ 0.0002117 $ 0.0002117 Lue lisää LocaGo (LCG) -rahakkeen hinnasta

LocaGo (LCG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset LocaGo (LCG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LCG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LCG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LCG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LCG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LocaGo (LCG) -rahakkeen hintahistoria LCG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LCG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LCG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LCG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LCG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LCG-rahakkeen hintaennuste nyt!

