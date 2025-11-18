Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tokenomiikka

Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Lemmy The Bat (LBAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:06:06 (UTC+8)
Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 338.10K
Kokonaistarjonta:
$ 69.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 69.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 338.10K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00012
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000069696303443
Nykyinen hinta:
$ 0.0000049
Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tiedot

The first bat meme token that will fly with AI.

Virallinen verkkosivusto:
https://lemmy-lbai.com
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LBAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LBAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LBAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LBAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LBAI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LBAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen hintahistoria

LBAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

LBAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LBAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LBAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

