Tutustu Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää LBAI-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt! Tutustu Lemmy The Bat (LBAI) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää LBAI-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt!