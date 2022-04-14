Love Bit (LB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Love Bit (LB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Love Bit (LB) -rahakkeen tiedot LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance). Virallinen verkkosivusto: https://www.lovebit.org Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8613d52D74a48883A51bAdF8b25ab066714087Da Osta LB-rahaketta nyt!

Love Bit (LB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Love Bit (LB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 131.46M $ 131.46M $ 131.46M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0001 $ 0.0001 $ 0.0001 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 $ 0.000000215404472948 Nykyinen hinta: $ 0.000000626 $ 0.000000626 $ 0.000000626 Lue lisää Love Bit (LB) -rahakkeen hinnasta

Love Bit (LB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Love Bit (LB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Love Bit (LB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita LB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan LB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Love Bit (LB) -rahakkeen hintahistoria LB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LB-rahakkeen hintaennuste nyt!

