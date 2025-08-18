Lisätietoja LB-rahakkeesta

Love Bit-logo

Love Bit – hinta (LB)

$0.00000065
+9.79%1D
USD
Reaaliaikainen Love Bit (LB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:07:40 (UTC+8)

Love Bit (LB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+9.79%

+9.79%

-22.99%

-22.99%

Love Bit (LB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00000065. Viimeisen 24 tunnin aikana LB on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000479 ja korkeimmillaan $ 0.00000072 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000025455968072916, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000215404472948.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LB on muuttunut +9.79% viimeisen tunnin aikana, +9.79% 24 tunnin aikana ja -22.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Love Bit (LB) -rahakkeen markkinatiedot

No.3740

0.00%

BSC

Love Bit-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 37.89K. LB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 210000000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.50M.

Love Bit (LB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Love Bit-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000005796+9.79%
30 päivää$ -0.000000503-43.63%
60 päivää$ +0.000000236+57.00%
90 päivää$ +0.000000119+22.41%
Love Bit-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000005796 (+9.79%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Love Bit 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000503 (-43.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Love Bit-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000236 (+57.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Love Bit-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000119 (+22.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Love Bit (LB)?

Tarkista Love Bit-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Love Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Love Bit-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Love Bit-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Love Bit-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Love Bit-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Love Bit (LB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Love Bit (LB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Love Bit-rahakkeelle.

Tarkista Love Bit-rahakkeen hintaennuste nyt!

Love Bit (LB) -rahakkeen tokenomiikka

Love Bit (LB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Love Bit (LB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Love Bit:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Love Bit MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LB paikallisiin valuuttoihin

Love Bit-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Love Bit toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Love Bit-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Love Bit”

Paljonko Love Bit (LB) on arvoltaan tänään?
LB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000065 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LB-USD-parin nykyinen hinta?
LB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000065. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Love Bit-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LB markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LB saavutti ATH-hinnaksi 0.000025455968072916 USD.
Mikä oli LB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000215404472948 USD.
Mikä on LB-rahakkeen treidausvolyymi?
LB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 37.89K USD.
Nouseeko LB tänä vuonna korkeammalle?
LB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Love Bit (LB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

