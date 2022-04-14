Lava Network (LAVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lava Network (LAVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lava Network (LAVA) -rahakkeen tiedot Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. Virallinen verkkosivusto: https://www.lavanet.xyz/ Valkoinen paperi: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Block Explorer: https://lava.explorers.guru/ Osta LAVA-rahaketta nyt!

Lava Network (LAVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lava Network (LAVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 974.46M $ 974.46M $ 974.46M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 57.60M $ 57.60M $ 57.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 $ 0.03594416552789407 Nykyinen hinta: $ 0.0576 $ 0.0576 $ 0.0576 Lue lisää Lava Network (LAVA) -rahakkeen hinnasta

Lava Network (LAVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lava Network (LAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

