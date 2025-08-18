Lisätietoja LAVA-rahakkeesta

Lava Network-logo

Lava Network – hinta (LAVA)

1LAVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05653
$0.05653$0.05653
-0.29%1D
USD
Reaaliaikainen Lava Network (LAVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:14:15 (UTC+8)

Lava Network (LAVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05611
$ 0.05611$ 0.05611
24 h:n matalin
$ 0.05691
$ 0.05691$ 0.05691
24 h:n korkein

$ 0.05611
$ 0.05611$ 0.05611

$ 0.05691
$ 0.05691$ 0.05691

$ 0.212118800372206
$ 0.212118800372206$ 0.212118800372206

$ 0.03594416552789407
$ 0.03594416552789407$ 0.03594416552789407

-0.13%

-0.29%

-14.11%

-14.11%

Lava Network (LAVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05651. Viimeisen 24 tunnin aikana LAVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.05611 ja korkeimmillaan $ 0.05691 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.212118800372206, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03594416552789407.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LAVA on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.29% 24 tunnin aikana ja -14.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lava Network (LAVA) -rahakkeen markkinatiedot

No.3628

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.59K
$ 59.59K$ 59.59K

$ 56.51M
$ 56.51M$ 56.51M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

974,459,005
974,459,005 974,459,005

0.00%

ARB

Lava Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.59K. LAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 974459005. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.51M.

Lava Network (LAVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lava Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001644-0.29%
30 päivää$ -0.00341-5.70%
60 päivää$ +0.0012+2.16%
90 päivää$ -0.01928-25.44%
Lava Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001644 (-0.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lava Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00341 (-5.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lava Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LAVA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0012 (+2.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lava Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01928 (-25.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lava Network (LAVA)?

Tarkista Lava Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lava Network (LAVA)

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Lava Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lava Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LAVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lava Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lava Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lava Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lava Network (LAVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lava Network (LAVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lava Network-rahakkeelle.

Tarkista Lava Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lava Network (LAVA) -rahakkeen tokenomiikka

Lava Network (LAVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LAVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lava Network (LAVA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lava Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lava Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

LAVA paikallisiin valuuttoihin

1 Lava Network(LAVA) - VND
1,487.06065
1 Lava Network(LAVA) - AUD
A$0.0875905
1 Lava Network(LAVA) - GBP
0.0418174
1 Lava Network(LAVA) - EUR
0.0485986
1 Lava Network(LAVA) - USD
$0.05651
1 Lava Network(LAVA) - MYR
RM0.2384722
1 Lava Network(LAVA) - TRY
2.3129543
1 Lava Network(LAVA) - JPY
¥8.36348
1 Lava Network(LAVA) - ARS
ARS$74.2575306
1 Lava Network(LAVA) - RUB
4.5535758
1 Lava Network(LAVA) - INR
4.9321928
1 Lava Network(LAVA) - IDR
Rp926.3932944
1 Lava Network(LAVA) - KRW
79.1456456
1 Lava Network(LAVA) - PHP
3.2312418
1 Lava Network(LAVA) - EGP
￡E.2.7396048
1 Lava Network(LAVA) - BRL
R$0.3091097
1 Lava Network(LAVA) - CAD
C$0.0785489
1 Lava Network(LAVA) - BDT
6.8727462
1 Lava Network(LAVA) - NGN
86.8044459
1 Lava Network(LAVA) - COP
$227.8624475
1 Lava Network(LAVA) - ZAR
R.1.0013572
1 Lava Network(LAVA) - UAH
2.3270818
1 Lava Network(LAVA) - VES
Bs7.74187
1 Lava Network(LAVA) - CLP
$54.8147
1 Lava Network(LAVA) - PKR
Rs15.9312992
1 Lava Network(LAVA) - KZT
30.3650834
1 Lava Network(LAVA) - THB
฿1.8456166
1 Lava Network(LAVA) - TWD
NT$1.7241201
1 Lava Network(LAVA) - AED
د.إ0.2073917
1 Lava Network(LAVA) - CHF
Fr0.045208
1 Lava Network(LAVA) - HKD
HK$0.4413431
1 Lava Network(LAVA) - AMD
֏21.626377
1 Lava Network(LAVA) - MAD
.د.م0.5091551
1 Lava Network(LAVA) - MXN
$1.0601276
1 Lava Network(LAVA) - SAR
ريال0.2119125
1 Lava Network(LAVA) - PLN
0.2068266
1 Lava Network(LAVA) - RON
лв0.2458185
1 Lava Network(LAVA) - SEK
kr0.5436262
1 Lava Network(LAVA) - BGN
лв0.0949368
1 Lava Network(LAVA) - HUF
Ft19.2998603
1 Lava Network(LAVA) - CZK
1.1968818
1 Lava Network(LAVA) - KWD
د.ك0.01723555
1 Lava Network(LAVA) - ILS
0.1926991
1 Lava Network(LAVA) - AOA
Kz51.7965009
1 Lava Network(LAVA) - BHD
.د.ب0.02124776
1 Lava Network(LAVA) - BMD
$0.05651
1 Lava Network(LAVA) - DKK
kr0.3633593
1 Lava Network(LAVA) - HNL
L1.4856479
1 Lava Network(LAVA) - MUR
2.5842023
1 Lava Network(LAVA) - NAD
$0.9985317
1 Lava Network(LAVA) - NOK
kr0.5747067
1 Lava Network(LAVA) - NZD
$0.0966321
1 Lava Network(LAVA) - PAB
B/.0.05651
1 Lava Network(LAVA) - PGK
K0.2339514
1 Lava Network(LAVA) - QAR
ر.ق0.2056964
1 Lava Network(LAVA) - RSD
дин.5.7058147

Lava Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lava Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Lava Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lava Network”

Paljonko Lava Network (LAVA) on arvoltaan tänään?
LAVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05651 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LAVA-USD-parin nykyinen hinta?
LAVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05651. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lava Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LAVA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LAVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli LAVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LAVA saavutti ATH-hinnaksi 0.212118800372206 USD.
Mikä oli LAVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LAVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03594416552789407 USD.
Mikä on LAVA-rahakkeen treidausvolyymi?
LAVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.59K USD.
Nouseeko LAVA tänä vuonna korkeammalle?
LAVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LAVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Lava Network (LAVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

